Kevin B. bekent online misbruik van bijna 200 meisjes

Kevin B. uit Roosendaal heeft bekend dat hij bijna tweehonderd meisjes online heeft misbruikt. Dat bleek donderdagmiddag bij een tussentijdse zitting in de rechtbank in Breda. "Ik heb er heel erg veel spijt van. Vooral dat ik niet eerder hulp heb gezocht”, bekende hij geëmotioneerd.

Kevin B. (34) zou via Snapchat jonge meisjes van onder meer 11, 12 en 13 jaar hebben gelokt, bedreigd en afgeperst. Hoe dat precies in zijn werk ging is nog niet bekendgemaakt, ook niet of die ontucht over een lange periode ging. In de aanklacht staat dat hij meisjes aanzette tot penetratie van zichzelf met een haarborstel of een balpen.

Het aantal slachtoffers is intussen tot bijna 200 opgelopen. Bovendien had de man kinderporno in zijn bezit. Daarmee is het de grootste sextortionzaak van dit moment in ons land.

De politie heeft tot nu toe 88 slachtoffers kunnen identificeren van Kevin B. uit Roosendaal. Dat betekent dat er van ruim honderd meisjes nog niet bekend is wie het zijn.

Rechtszaak

B. is in 1991 geboren in Waalwijk maar woont tegenwoordig in Roosendaal. Daar werd hij afgelopen zomer opgespoord en opgepakt. Sindsdien zit hij in voorarrest. Op zijn eerste openbare zitting eind november bleef hij weg, maar de rechters hadden daarna laten weten dat hij toch echt moest komen. Nu was hij wel in de zittingzaal.

De voorzitter van de rechtbank stelde hem een paar korte vragen. Over de bijna tweehonderd meisjes die hij zou hebben benaderd en of dat aantal kan kloppen. "Ja", knikte B. met een snik in zijn stem. Daarmee ligt er dus een openbare bekentenis.



"Heeft u ze geselecteerd op leeftijd?" Dat vroeg de rechtbankvoorzitter ook. “Niet actief”, antwoordde B. “Dit is waarom ik er ook graag antwoord op wil”, voegde hij er aan toe. "Ik heb er heel erg veel spijt van. Vooral dat ik niet eerder hulp heb gezocht”, zei hij.

