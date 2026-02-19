Kevin B. bekent online misbruik van bijna 200 meisjes
Kevin B. uit Roosendaal heeft bekend dat hij bijna tweehonderd meisjes online heeft misbruikt. Dat bleek donderdagmiddag bij een tussentijdse zitting in de rechtbank in Breda. "Ik heb er heel erg veel spijt van. Vooral dat ik niet eerder hulp heb gezocht”, bekende hij geëmotioneerd.
Kevin B. (34) zou via Snapchat jonge meisjes van onder meer 11, 12 en 13 jaar hebben gelokt, bedreigd en afgeperst. Hoe dat precies in zijn werk ging is nog niet bekendgemaakt, ook niet of die ontucht over een lange periode ging. In de aanklacht staat dat hij meisjes aanzette tot penetratie van zichzelf met een haarborstel of een balpen.
Het aantal slachtoffers is intussen tot bijna 200 opgelopen. Bovendien had de man kinderporno in zijn bezit. Daarmee is het de grootste sextortionzaak van dit moment in ons land.
De politie heeft tot nu toe 88 slachtoffers kunnen identificeren van Kevin B. uit Roosendaal. Dat betekent dat er van ruim honderd meisjes nog niet bekend is wie het zijn.
Rechtszaak
B. is in 1991 geboren in Waalwijk maar woont tegenwoordig in Roosendaal. Daar werd hij afgelopen zomer opgespoord en opgepakt. Sindsdien zit hij in voorarrest. Op zijn eerste openbare zitting eind november bleef hij weg, maar de rechters hadden daarna laten weten dat hij toch echt moest komen. Nu was hij wel in de zittingzaal.
De voorzitter van de rechtbank stelde hem een paar korte vragen. Over de bijna tweehonderd meisjes die hij zou hebben benaderd en of dat aantal kan kloppen. "Ja", knikte B. met een snik in zijn stem. Daarmee ligt er dus een openbare bekentenis.
"Heeft u ze geselecteerd op leeftijd?" Dat vroeg de rechtbankvoorzitter ook. “Niet actief”, antwoordde B. “Dit is waarom ik er ook graag antwoord op wil”, voegde hij er aan toe. "Ik heb er heel erg veel spijt van. Vooral dat ik niet eerder hulp heb gezocht”, zei hij.
Aangeslagen
De rechtbankvoorzitter viste ook naar een mogelijk motief. Ging het om geld of seksuele gevoelens? Een reden voor zijn gedrag kon hij niet geven, ook niet na dat half jaar nadenken in de cel. “Ik ben niet tot een antwoord gekomen”, zei B. Hij maakte een aangeslagen indruk. Soms klonk een snik door in zijn stem.
De officier van justitie vertelde dat er tot nu toe zeventien meisjes zijn geregistreerd voor dit proces. Onder hen zitten ook de meisjes die aangifte deden. "Deze week zijn er nieuwe meisjes aangemeld via de slachtofferadvocaten", zei de officier.
Anoniem
Het is de bedoeling dat hun dossiers anoniem worden gepresenteerd, dus zoals in dit soort zaken gebruikelijk is met een letter en cijfers. De buitenwereld zal er dus niet achter komen wie het zijn en waar ze wonen. Betrouwbare bronnen rond het onderzoek spreken over meisjes uit Nederland en België. Concreter is het niet.
Diverse slachtoffers, zeker vijftien meisjes, waren er donderdagmiddag bij, in een aparte videozaal, in een besloten ruimte.
Nu er 88 namen van meisjes bekend zijn wil dat niet zeggen dat ze zich allemaal melden voor de rechtszaak, zo is de verwachting. Er zijn altijd slachtoffers die niet op publiciteit zitten te wachten, zeggen slachtofferadvocaten. Ze zitten dan wel in het dossier.
Onderzoek
Dat speelde ook bij die andere grote en vergelijkbare zedenzaak rond Gianni de W. Hij maakte zeker 170 slachtoffers. Een dertigtal meisjes 'voegde zich' in het proces.
Het OM maakte verder bekend dat er een psycholoog en psychiater onderzoek doen naar wat er in Kevin B. omgaat. Dat rapport is er begin maart als het goed is.
Hij wordt nog minstens een keer verhoord door de politie. Dat geldt ook voor diverse slachtoffers, daar wordt ook nog steeds mee gesproken.
De advocaat van B. vroeg niet om tussentijdse vrijlating van B. maar benadrukte wel dat hij graag een spoedige behandeling ziet. De rechtbank besliste dat er genoeg redenen zijn om B. langer in voorarrest te houden.
Deze tweede tussentijdse zitting duurde slechts een half uur. Eind april gaat hij weer verder, met een tussentijdse zitting. Een inhoudelijk proces staat nog niet gepland.
Digitaal kinderlokken komt steeds vaker voor
Sextortion is een digitale manier van afpersen. De dader maakt online vriendinnen. Dan zorgt hij dat die meisjes zichzelf letterlijk bloot geven. Hij fotografeert ze dan stiekem. Daarna gaat hij ze chanteren. Ze moeten betalen, want deelt hij hun naaktfoto's via sociale media.
Een van de bekendste en vergelijkbare zaken speelde rond Gianni de W. uit Etten Leur. De recherche ontdekte dat hij contact had met zeker 170 meisjes. De meesten zijn nooit geïdentificeerd. Zijn proces ging uiteindelijk over dertig slachtoffers die konden worden opgespoord. Hij kreeg 6,5 jaar celstraf en tbs.
Er loopt ook een zaak tegen een man uit Oosterhout. Daarbij waren er zeker 70 slachtoffertjes.
In Limburg speelt sinds kort nog een vergelijkbare zaak, met meer dan 150 slachtoffers, blijkt uit onderzoek dat nog loopt.