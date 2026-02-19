Goedkoop tanken in België zorgt voor irritatie en onveilige situaties

Goedkoop tanken in België zorgt in de gemeente Essen voor gevaarlijke verkeerssituaties. Burgemeester Geert Vandekeybus spreekt van 'chaos' door de grote stroom Nederlanders die over de grens komen. Vooral op zaterdag ontstaat volgens hem flinke drukte.

Vandekeybus vertelt aan WNL dat hij begrijpt dat Nederlanders graag goedkoper tanken, maar dat het op de smalle toegangswegen soms dramatisch kan zijn.

Drukte en ongeduld

Op de meeste dagen, en zeker op zaterdag, is het druk en onoverzichtelijk in Essen. “Je kunt het niet geloven hoeveel Nederlanders hier komen. Het is lastig in te schatten welke dagen het drukst worden”, aldus Vandekeybus.

Hij krijgt regelmatig mails van bewoners die oplossingen vragen, maar benadrukt dat het moeilijk is om de situatie volledig onder controle te krijgen en dat de mensen daar zelf ook een rol in spelen. “Help elkaar in het verkeer, bewaar de rust. Je kunt hier komen tanken of winkelen, maar zorg dat het niet gevaarlijk wordt.”

De burgemeester waarschuwt dat er altijd enkelen zijn die zich niet aan de verkeersregels houden. “Wacht gewoon wat langer voordat je goedkoop kunt tanken, dat is geen probleem.”

Nederlanders blij met lagere prijzen

Toch zijn er ook Nederlanders die het niet als probleem zien. Woensdagochtend stond een Nederlander bij een tankstation in Essen zijn jerrycans bij te vullen. “Vergeleken met Nederland is het vijftig tot zestig cent goedkoper”, zegt hij.

Hij snapt de irritatie bij de Belgen dan ook niet. “Ze verdienen er goed aan. Volgens mij zijn ze gewoon blij dat we hier komen, zeker de eigenaar van het pompstation.”