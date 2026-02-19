Een bekend gezicht in het dorp, Gonny zit al 45 jaar bij de lokale omroep

“Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. U kijkt weer naar Logtualiteiten.” Het programma mag dan al jaren van de buis zijn, maar Gonny Spermon uit Goirle lepelt de intro ervan zo op. Ze is dit jaar 45 jaar vrijwilliger bij de lokale omroep en kreeg daarvoor het ereteken van de gemeente Goirle. En aan stoppen denkt de 78-jarige Goirlese voorlopig nog niet.

Voor Gonny was het vrijwilligerswerk bij de Lokale Omroep van Goirle (LOG) 45 jaar geleden een manier om het dorp en de mensen te leren kennen. “Ik was altijd al in mensen geïnteresseerd en ik hoorde van de open dag. Daar ben ik gaan kijken, want mensen interviewen leek me wel wat.” Voor de camera staan is voor Gonny inmiddels de normaalste zaak van de wereld, maar dat was ruim vier decennia geleden wel anders. “Ik vond mezelf niet mooi genoeg voor op beeld en wilde dus liever bij de radio. Maar daar hadden ze geen plek en dus ben ik maar begonnen als cameravrouw. Daarna ging ik toch ook voor de camera staan en wist ik precies hoe het allemaal werkte.”

“Ik word heel vaak gegroet door mensen waarvan ik niet weet wie ze zijn.”

Wanneer de geroutineerde verslaggeefster in die beginjaren op pad ging, trok dat veel bekijks. “We hadden van die enorme camera’s, die heel duur waren. We hadden een omgebouwde kinderwagen om één camera mee te nemen. Als mensen er dan een voor hun neus kregen, vonden ze dat bijzonder en leuk.”

De camera is inmiddels wat kleiner, maar de bekendheid van de uiterst bescheiden Gonny zeker niet. “Doordat je regelmatig op de buis te zien bent, kennen mensen je gezicht”, vertelt ze. “Ik word heel vaak gegroet door mensen waarvan ik niet weet wie ze zijn.” Al die jaren op de buis waren bijzonder voor Gonny en ze hoeft dan ook niet lang na te denken waarom ze het nog altijd doet. “Het is zo afwisselend dat het leuk blijft. Je leert heel veel mensen kennen, komt op veel plekken en mag vragen stellen. Ik was altijd al een nieuwsgierig aagje. Dat moet ook als je dit werk wil doen.”

“We hebben toen 24 uur lang uitgezonden op radio en tv.”

Na 45 jaar is er voor Gonny echt geen hoogtepunt meer uit te pikken. “Ik heb meer dan 800 items gedraaid voor alleen het programma Logtualiteiten. Daarnaast heb ik ook verschillende documentaires gemaakt, waarvan er eentje zelfs een nationale prijs won.” Ook blijven haar reizen naar Rusland voor altijd speciaal. “Je kunt het je nu niet voorstellen, maar Goirle had een vriendschapsband met Krasnogorsk. Daar ben ik in die tijd drie keer naartoe geweest. We hebben daar het dagelijks leven kunnen vastleggen en dat was heel bijzonder.” Een ander hoogtepunt voor Gonny was de verslaggeving van de gasramp in 1988. Na een ontploffing bij een gasstation zat Goirle een hele dag zonder gas. “Omroep Brabant was nog niet de noodzender”, geeft de 78-jarige Goirlese aan. “We hebben toen 24 uur lang uitgezonden op radio en tv. Dat heeft veel indruk gemaakt.”

Gonny stond in haar beginjaren ook veel achter de camera (foto: Lokale Omroep Goirle)