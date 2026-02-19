Man (37) aangehouden na vondst 'mogelijk vuurwapen' en sieraden in auto

De politie heeft woensdagnacht in Tilburg een 37-jarige man uit Krimpen aan den IJssel aangehouden. Agenten vonden een 'mogelijk vuurwapen' en meerdere sieraden in zijn auto. Ook had hij nog een straf openstaan.

In de nacht van woensdag op donderdag kreeg de politie rond half twee een melding van een alarm bij een huis aan de Ringbaan-Oost in Tilburg. De melder gaf aan ook gefluister bij het huis te horen, en zag in de buurt een auto staan. De politie ging op zoek naar de auto, die ondertussen was weggereden.

Rokende telefoon

Al snel zag de politie de auto rijden op de A58, richting Tilburg. Na een stopteken stopte de auto bij een tankstation vlakbij Bavel. Er hing rook in de auto, die uit een gebroken telefoon op de vloer bleek te komen. De telefoon is door de politie in beslag genomen.

Uit controle bleek dat de man nog een straf had openstaan. Hij werd aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex aan de Ringbaan-West in Tilburg.

Wapen en sieraden

De auto werd voor verder onderzoek meegenomen het politiebureau. Daarbij vonden agenten een 'mogelijk vuurwapen' en meerdere sieraden, meldt de politie donderdag. Ook die spullen zijn in beslag genomen.

De politie onderzoekt nog waar het mogelijke vuurwapen en sieraden vandaan komen, en of de verdachte iets te maken heeft met de situatie bij het huis aan de Ringbaan-Oost.