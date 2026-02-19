Snotneuzen en hoestbuien: tips om de verkoudheid te overleven
Je bent net bijgekomen van het carnavalsgeweld, maar dan begint het: je neus zit potdicht, je keel voelt als schuurpapier en je hoest alsof je net een confettikanon in je keel hebt gehad. Maar goed nieuws: met deze eenvoudige tips kom je zo van je verkoudheid af.
In Brabant is het na carnaval traditiegetrouw raak: elk jaar volgt er een piek in het aantal ziektemeldingen. Dit jaar komt daar nog een griepepidemie bovenop, waardoor de kans groter is dat jij of iemand in je omgeving een snotneus krijgt.
Wat gebeurt er precies als je verkouden bent?
Een verkoudheid wordt veroorzaakt door een virus. Het slijmvlies in je neus en keel raakt ontstoken, wordt dikker en maakt extra veel slijm. Daardoor kan je neus dichtzitten, loopt er snot uit je neus of in je keel, en kun je hoesten, keelpijn of oorpijn krijgen.
Ook niezen en minder goed ruiken komen vaak voor. Gelukkig gaat een verkoudheid meestal vanzelf weer over, al kunnen de klachten soms een paar weken aanhouden.
Wat kan ik doen om van een verkoudheid af te komen?
Gelukkig hoef je je niet machteloos te voelen. Met een paar simpele trucjes verzacht je de klachten:
- Stomen: ga met je gezicht boven een kom heet water hangen en adem rustig in. Drie keer per dag, tien tot vijftien minuten helpt je neus en keel vrijer te maken.
- Zout water in je neus: een paar druppels in ieder neusgat kunnen ademen een stuk makkelijker maken.
- Snuit je neus met beleid: niet te hard snuiten, anders kan je het snot naar je bijholtes duwen.
- Rookvrij blijven: sigarettenrook prikkelt je slijmvliezen en kan ervoor zorgen dat je langer verkouden blijft.
- Extra rust en warme dranken: een kop thee, bouillon of warme chocolademelk doet wonderen voor je keel én humeur.
Bron: Thuisarts.nl.
Medicijnen zijn meestal niet nodig. Alleen bij een erg verstopte neus kun je tijdelijk xylometazoline-neusspray gebruiken, maximaal een week.
Antibiotica helpen niet tegen een verkoudheid, want het gaat om een virus en niet om een bacterie.
Hoe zorg ik ervoor dat ik niemand besmet?
Wil je je vrienden, collega’s of familie niet aansteken? Houd afstand, nies of hoest in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes die je meteen weggooit. Was regelmatig je handen en spoel kopjes en bestek goed af.
Let op: bel de huisarts als je moeilijk ademt, je je steeds zieker voelt of je koorts langer dan vijf dagen aanhoudt.
Maak je vooral geen zorgen: een verkoudheid gaat meestal vanzelf weer voorbij en met deze tips kom je er goed doorheen. Voor je het weet ademt je neus weer vrij, voelt je keel beter en geniet je weer van frisse lucht.