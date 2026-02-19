Snotneuzen en hoestbuien: tips om de verkoudheid te overleven

Je bent net bijgekomen van het carnavalsgeweld, maar dan begint het: je neus zit potdicht, je keel voelt als schuurpapier en je hoest alsof je net een confettikanon in je keel hebt gehad. Maar goed nieuws: met deze eenvoudige tips kom je zo van je verkoudheid af.

In Brabant is het na carnaval traditiegetrouw raak: elk jaar volgt er een piek in het aantal ziektemeldingen. Dit jaar komt daar nog een griepepidemie bovenop, waardoor de kans groter is dat jij of iemand in je omgeving een snotneus krijgt. Wat gebeurt er precies als je verkouden bent?

Een verkoudheid wordt veroorzaakt door een virus. Het slijmvlies in je neus en keel raakt ontstoken, wordt dikker en maakt extra veel slijm. Daardoor kan je neus dichtzitten, loopt er snot uit je neus of in je keel, en kun je hoesten, keelpijn of oorpijn krijgen. Ook niezen en minder goed ruiken komen vaak voor. Gelukkig gaat een verkoudheid meestal vanzelf weer over, al kunnen de klachten soms een paar weken aanhouden.

Wat kan ik doen om van een verkoudheid af te komen? Gelukkig hoef je je niet machteloos te voelen. Met een paar simpele trucjes verzacht je de klachten: Stomen: ga met je gezicht boven een kom heet water hangen en adem rustig in. Drie keer per dag, tien tot vijftien minuten helpt je neus en keel vrijer te maken.

Zout water in je neus: een paar druppels in ieder neusgat kunnen ademen een stuk makkelijker maken.

Snuit je neus met beleid: niet te hard snuiten, anders kan je het snot naar je bijholtes duwen.

Rookvrij blijven: sigarettenrook prikkelt je slijmvliezen en kan ervoor zorgen dat je langer verkouden blijft.

Extra rust en warme dranken: een kop thee, bouillon of warme chocolademelk doet wonderen voor je keel én humeur. Bron: Thuisarts.nl.