Tim is zijn carnavalsmegafoon kwijt na etentje in een grillroom: 'Erfstuk'

"Waar is mijn roeptoeter gebleven?" Tim de Zeeuw schrok zich carnavalszaterdag kapot na het eten van een kapsalon. De megafoon, waarmee hij al tien jaar lang Lampegat (Eindhoven) onveilig maakt, was verdwenen. "Ik had hem onder de bank gelegd, maar hij was weg."

Vlak daarvoor had hij in café Bommel op de Kleine Berg nog veel lawaai staan maken met zijn 'vakbondshoorn': "Ik roep dan altijd heel irritant 'ja, ja' overal dwars doorheen." Toen hij daarna ging eten bij grillroom Aladin moet het zijn misgegaan.

Helemaal nuchter was De Zeeuw niet meer, zo vlak na de optocht, geeft hij toe. "Ik had 'm wel flink geraakt, ja. Maar ik houd de megafoon altijd goed in de gaten. Hij heeft een heel bijzondere waarde voor me."

De megafoon heeft grote emotionele waarde voor De Zeeuw. Hij noemt het een erfstuk dat hij kreeg, nadat zijn goede vriend Gijs de Goede op 47-jarige leeftijd na een kort ziekbed in 2016 overleed.

De Zeeuw en De Goede zaten samen in het bestuur van carnavalsclub D'Haone. "De club telde op dat moment nog maar zeventig leden. Onder zijn leiding groeide de club naar ruim tweehonderd leden."

Eerbetoon overleden vriend

Als eerbetoon aan zijn overleden vriend sleept De Zeeuw sindsdien de megafoon overal mee naartoe tijdens carnaval. "Ik heb de trompet, waar ik een hoop lawaai mee maakte, ingeruild voor de megafoon. Zo was Gijs er toch steeds bij."

Hij hoopt dat de eerlijke vinder zich bij hem meldt en stelt er een flesje wijn tegenover. "Wat moet iemand ook met zo'n roeptoeter die volgeplakt zit met stickers?"