Hier betaal je de meeste belasting bovenop een hotelovernachting

Boek je een hotelovernachting of weekendje weg in onze provincie? Dan ben je in de gemeente Land van Cuijk met 5,90 euro per nacht het meest kwijt aan toeristenbelasting. Ook wie in grote steden logeert is minimaal dan vijf euro kwijt. Dat blijkt uit onderzoek van Bungalowoverzicht.nl.

De gemeente Land van Cuijk is dus de duurste gemeente van Brabant. Toeristen betalen daar 5,90 euro per persoon per nacht. In Waalre en Eindhoven is dat 5,25 euro, in Tilburg 5,16 euro, in Den Bosch 5 euro en in Bergeijk 4,59 euro.

Gemeenten die toeristenbelasting heffen, mogen elk jaar zelf bepalen hun tarief bepalen. In Brabant verhoogden 40 van de 56 gemeenten het bedrag. De verschillen in onze provincie zijn groot.

In de gemeente Rucphen betaal je met 1,15 euro per persoon per nacht de minste toeristenbelasting. In twee gemeenten wordt nog geen toeristenbelasting geheven: Valkenswaard en Son en Breugel.

Flinke stijgers

Procentueel gezien is de gemeente Oss de grootste stijger: daar betaalde je vorig jaar nog 1,10 per persoon voor nacht, nu 2 euro. Ook de gemeenten Bernheze (van 1,40 naar 2,30), Loon op Zand (van 2,56 naar 3,93 euro), Helmond (van 3 naar 4,50 euro), Oosterhout (van 2 naar 3 euro) en Heeze-Leende (van 2 naar 2,75 euro) werd overnachten duurder.

In Zundert was de laagste stijging. Daar ging de belasting met slechts één cent omhoog. In één gemeente - bovendien de enige in Nederland - werd de toeristenbelasting juist verlaagd.

Veel lagere prijs

In Alphen-Chaam betaalde je vorig jaar nog 5,41 euro per persoon per nacht, nu is dat 2 euro. Tot vorig jaar werd betaalde je daar een percentage van de overnachtingsprijs aan toeristenbelasting. Sinds dit jaar geldt een vast bedrag per persoon per nacht.

Camping

Verder valt op dat overnachten op een camping in 29 gemeenten goedkoper is dan in een hotel. Gemiddeld betaal je 1,87 euro per persoon per nacht minder. Ook hier zijn de verschillen groot: in de gemeente Den Bosch is het verschil 4,10 euro, in Breda 3,45 euro en in Loon op Zand 1,87 euro.