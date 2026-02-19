Veel winkels staan leeg in gemeenten waar ook hoge woningnood is

In negen Brabantse gemeenten waar hoge woningnood is, staan ook veel winkels leeg. Door lokale regels kunnen ontwikkelaars die winkels niet altijd ombouwen tot woning. Dit blijkt uit een analyse van onderzoeksplatform Pointer.

De anderen gemeenten die bij de analyse van Pointer opvallen zijn Heusden, Oss Meierijstad en Den Bosch.

Zo staat in Waalwijk 12 procent van de winkels leeg, in Helmond 9 procent, in Breda 7 procent en in Tilburg 6 procent. In al deze gemeenten is de woningnood boven het landelijk gemiddelde.

Eén van de negen gemeenten is Eindhoven. Daar is de woningnood relatief hoog en staat 7 procent van de winkels leeg. Ook in anderen Brabantse gemeenten is de winkelleegstand hoog.

Hoe kan er zoveel leegstaan?

In veel gemeenten is regelgeving, zoals de parkeernorm, een oorzaak van de grote leegstand. Verschillende gemeenten eisen voor iedere nieuwe woning een minimaal aantal parkeerplaatsen. Als die er niet zijn, komt er geen vergunning en dus ook geen woningen.

Uit het onderzoek blijkt dat er wel gemeenten zijn die mogelijkheden hebben om van de parkeernorm af te wijken. In Tilburg kan bijvoorbeeld de een bus- of treinstation in de buurt of de inzet van een deelauto een alternatief zijn voor een verplichte parkeerplek voor de deur.

Dat winkels leeg blijven staan komt deels doordat gemeenten hun winkelstraten aantrekkelijk en levendig willen houden. Een winkel mag dan niet zomaar tot woning worden omgebouwd.

Daarnaast krijgen ontwikkelaars te maken met regels rond duurzaamheid, een monumentale status of de wet betaalbare huur. Al deze regels en voorwaarden zorgen ervoor dat het ombouwen van winkels vaak niet rendabel is.

Hoeveel leegstand is er in Nederland?

In Nederland staan er volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) meer dan 9000 winkels leeg. Wat opvalt is dat boven deze winkels ook veel verdiepingen leeg staan, wat goed kan zijn voor 70.000 woningen.