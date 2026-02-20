Robothond Fien zoekt lekken en gaten in machines: 'Begon als vaag idee'

Rob Muscus heeft sinds kort een wel heel bijzondere collega rondlopen bij Brabant Water. Robothond Fien is een van de nieuwste aanwinsten van het waterbedrijf. Ze functioneert als een volwaardig collega en spoort gaten en lekkages op.

Waar voor de meeste mensen de wekker het moment is om wakker te worden, is dat bij Fien anders. Met één druk op de knop van een medewerker ontwaakt ze en gaat ze aan de slag voor Brabant Water. Ze heeft een belangrijke taak: ze voert inspectierondes uit voor het bedrijf. Fien is een fijn verlengstuk voor haar menselijke collega’s. "We zien haar echt als een stuk gereedschap dat voor ons taken overneemt", zegt Rob, de baas van Fien. De robothond kan in veel hogere frequenties luisteren of er iets mis dreigt te gaan. "Wij als mensen moeten toevallig langslopen en iets horen sissen", legt Rob uit. "Dat is al lastig met het omgevingsgeluid dat hier is. Maar Fien pakt het er feilloos uit en op die manier hebben we al veel lekken gevonden.”

Het sneller opsporen van lekkages heeft ook als voordeel dat er minder energie verbruikt wordt. "Als Fien ziet dat er bijvoorbeeld perslucht weglekt, kunnen wij het gat sneller repareren en hoeft de compressor minder te draaien." Goed nieuws dus voor Brabant Water, maar betekent het ook dat we uiteindelijk minder betalen voor ons waterverbruik? "Dat is de vraag. We hebben ook te maken met andere uitdagingen. Maar dit is een van de methodes om te besparen binnen onze bedrijfsvoering."

Robothond Fien voert allerlei inspecties en metingen uit voor Brabant Water (foto: Omroep Brabant).