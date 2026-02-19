Remco van Rooij (53), geliefde platenbaas van Wil’m, plotseling overleden

Remco van Rooij, eigenaar van platenzaak Wil’m in Veghel, is zondag op 53-jarige leeftijd geheel onverwacht overleden. Hij was een bekend gezicht in Meijerstad en (verre) omgeving en werd diep gewaardeerd om zijn enorme liefde voor muziek, zijn tomeloze inzet en zijn warme persoonlijkheid.

Vrijdagmiddag schreef Remco op Facebook dat hij zich 'zo beroerd voelde' dat hij de winkel moest sluiten, meldt Dtv Nieuws . Hij sloot af met: 'Hopelijk morgen weer fris en fruitig aanwezig.' In het weekend overleed hij in zijn slaap.

Vrienden, klanten en muziekliefhebbers reageren geschokt. Op hetzelfde platform delen vele bekenden hun verdriet: 'Met onbeschrijfelijk verdriet delen we jullie dat Remco afgelopen weekend is overleden. Onze vriend, goedzak, platenbaas, toegewijd ondernemer, die volledig één was met muziek is niet meer. Remco die al een jaar of acht bij Wil’m rondliep en zich nooit gek liet maken, stoïcijns gleed alles van hem af. Altijd stond hij voor iedereen klaar, was creatief met oplossingen en deed het gewoon… wat het ook was.'

Gesloten

Deze week blijft Wil'm gesloten, laten zijn collega's en vrienden Willem en Anniek weten. Dinsdag 24 februari gaat de winkel weer open voor een kleine herdenking. Iedereen is van harte welkom. De familie neemt in kleine kring afscheid. Remco had geen vaste relatie, maar woonde samen met zijn twee katten Nenah en Novy.