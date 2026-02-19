Gaten in het wegdek van A73, weg vanaf vanavond dicht voor spoedreparatie

De A73 is donderdagavond vanaf zeven uur richting Nijmegen gesloten voor een spoedreparatie. De weg is dicht tussen knooppunt Rijkevoort en de afslag Cuijk.

Rijkswaterstaat meldt dat de A73 tot vijf uur vrijdagochtend dicht is. Omrijden richting Nijmegen kan via de A77 en de N271.

Hoe ontstaan er gaten in het asfalt?

Door de winterse kou van de afgelopen dagen ontstaan er snel gaten in het wegdek. Dat gaat als volgt: water komt in het asfalt terecht en bevriest wanneer de temperatuur daalt.

Hierdoor zet het asfalt uit en ontstaan er kleine scheurtjes. Die scheurtjes worden steeds groter en veranderen uiteindelijk in gaten.

In januari was Rijkswaterstaat druk met het herstellen van verschillende wegen in Brabant. Dat zag er zo uit: