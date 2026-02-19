Extra beveiliging na bekladdingen bij school en moskee in Bergen op Zoom

Rond basisschool El Feth en de El Feth-moskee in Bergen op Zoom komt extra beveiliging na bekladdingen. De gemeente zet onder meer cameratoezicht in en zorgt voor extra politieaanwezigheid bij de islamitische gebouwen.

De graffiti met een 'religieus intimiderende' Davidster is volgens burgemeester Margo Mulder niet alleen kwetsend voor de direct betrokkenen, maar 'tast ook het veiligheidsgevoel en de onderlinge verhoudingen in de wijk aan'.

Om herhaling te voorkomen, kiest het gemeentebestuur voor 'een combinatie van zichtbare en minder zichtbare maatregelen'. Dat schrijft burgemeester Mulder in antwoord op schriftelijke vragen van Adam Ahajaj (GroenLinks-PvdA). In de omgeving van de school en de moskee is het toezicht versterkt en zijn politie en handhaving vaker aanwezig, schrijft ZuidWest TV.

Ook is het cameratoezicht vanuit de instellingen uitgebreid. Daarnaast wordt achter de schermen gewerkt aan betere informatie-uitwisseling en snellere signalering, 'zodat vroegtijdig kan worden ingegrepen bij nieuwe spanningen'.

Aangifte

De maatregelen zijn aangekondigd in overleg met de besturen en de zogenoemde veiligheidsdriehoek (politie, justitie en gemeente). Volgens Mulder is er vanaf het eerste moment nauw contact met het school- en moskeebestuur, de politie en andere partners. Er is aangifte gedaan van de incidenten en de politie doet onderzoek.

De gemeente organiseert in de wijk onder meer gesprekken om 'zorgen te bespreken en het vertrouwen te versterken'.