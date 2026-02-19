Doorbraak in cold case-zaak: man uit Rijen vast voor zedendelict in 2018

Een 51-jarige man zonder vaste woonplaats is maandag opgepakt om mogelijke betrokkenheid bij een 'ernstig zedendelict' in Rijen in mei 2018, meldt de politie donderdag. Begin 2026 werd de zaak een cold case, omdat er geen aanhouding volgde uit eerder onderzoek. Vlak daarna was er een DNA-match.

Bij het zedendelict dat plaatsvond in park Wolfsweide in Rijen is volgens de politie 'fors geweld' gebruikt. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie licht toe dat er een vrouwelijk slachtoffer bij de zaak betrokken is. De woordvoerder meldt dat het onderzoek loopt en kan verder weinig kwijt over wat zich destijds heeft afgespeeld.

Donderdag besloot de rechter-commissaris dat de verdachte twee weken langer vast blijft zitten.