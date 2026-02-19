Man (71) uit Waalre omgekomen door lawine in Tirol

De Nederlander die woensdag in Tirol om het leven kwam, komt uit Waalre. De 71-jarige man werd tijdens het skiën bedolven onder een sneeuwmassa en pas een uur later gevonden door een lawinehond. Hulpdiensten hebben hem nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten.

De man was samen met zijn 41-jarige zoon en een andere man aan het skiën in het dorp Fiss, toen zij werden meegesleurd door een lawine van zo’n vijftig meter breed. De twee anderen droegen een lawinepieper.

De zoon kon zichzelf bevrijden uit de lawine, riep hulp in en bevrijdde de andere man. Zijn vader was echter bedolven onder de sneeuw en werd pas een uur later gevonden. Hij werd uitgegraven door reddingswerkers en vervolgens twintig minuten gereanimeerd, maar overleefde het niet. De zoon is met verwondingen in het ziekenhuis van Zams beland.

'Trieste verbondenheid'

Voorzitter Pieter Janssen van hockeyclub Oranje Rood in Eindhoven kreeg woensdagavond het bericht dat de man, een oud-lid van de club, was omgekomen. "Ik heb er geen woorden voor", zegt hij. "Zijn team is hier nu bij elkaar."

De man speelde al sinds zijn jeugd bij Oranje Zwart, de voorganger van Oranje Rood. Ondanks dat hij was gestopt, bleef hij nauw betrokken bij de club. Donderdag kwamen oud-teamgenoten bijeen in het clubhuis. "Het is een en al verbondenheid, maar nu wel trieste verbondenheid. Het is nog zo onvoorstelbaar. Dit maakt stevige impact."

In de Oostenrijkse Alpen is het lawinegevaar momenteel groot door zware sneeuwval. Alleen al woensdag werden in Tirol meer dan dertig lawines gemeld. Volgens persbureau AFP zijn deze week vijf mensen om het leven gekomen.