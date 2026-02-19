Tankchaos in België en spoorlijn Eindhoven-Brussel: dit gebeurde vandaag

Tanken in België zorgt voor chaos, plannen voor een nieuwe spoorlijn tussen Eindhoven en Brussel en carnavalsclub schrikt van aangifte om 'schijtspel': dit zijn de vijf artikelen die donderdag gelezen moet hebben.

Goedkoop tanken in België leidt tot gevaarlijke verkeerssituaties in de gemeente Essen. Burgemeester Geert Vandekeybus spreekt van chaos door de grote stroom Nederlanders. Vooral op zaterdag ontstaan er flinke drukte en onveilige situaties, met toenemende irritatie bij Belgische bewoners. Hier lees je het hele verhaal:

Nederland en België gaan samenwerken aan een nieuwe spoorlijn tussen Eindhoven en Brussel. Demissionair staatssecretaris Aartsen en de Belgische minister Crucke ondertekenden een gezamenlijke verklaring. De reistijd moet worden verkort van drieënhalf naar tweeënhalf uur met één overstap. Hier lees je meer details:

Carnavalsclub De Huibuuke uit Overloon is geschrokken van aangifte door dierenwelzijnsorganisatie House of Animals vanwege hun 'kalfschijten'-spel. De organisatie spreekt van dierenmishandeling, maar de club zegt zich van geen kwaad bewust te zijn geweest. Het kalf zou gewend zijn aan mensen. Lees hier het hele verhaal:

KNMI waarschuwde voor gladheid door sneeuwval in Brabant tot 13:00 uur. Er werd één tot drie centimeter sneeuw verwacht, lokaal oplopend tot vijf centimeter. In de loop van de ochtend ging de sneeuw door dooi over in regen. Check hier de details:

Gemeente Tilburg baalt van het feit dat jongeren ondanks eerdere afspraken geweigerd zijn in Kruikenstad. Zelfs minderjarigen met hun ouders werden geweigerd op het Piusplein. De gemeente erkent dat dit niet volgens plan is verlopen en gaat de situatie evalueren. Hier lees je het artikel: