VVD Zundert zoekt zichzelf: Velsen op verkiezingsborden

In de gemeente Zundert hangen niet de verkiezingsposters van de VVD Zundert, maar van de VVD Velsen op de borden. Een opmerkelijke fout. Op de poster had eigenlijk een foto moeten staan van lijsttrekker Rachel Oostvogels, maar zij is niet te vinden op de posters die er nu hangen. “Het is wel komisch maar ook heel jammer”, vertelt Oostvogels.

Toen Oostvogels werd gebeld met het nieuws dacht ze eerst dat het een grapje was. “We hadden gehoord dat het in een andere gemeente ook al was gebeurd, maar we dachten niet dat het ons zou overkomen”, zegt ze tegen ZuidWest Update. Pas toen ze zelf naar de borden is gaan kijken, kon ze het geloven. In Achtmaal, Zundert en Wernhout zijn de verkeerde posters al gespot. “Ze zijn woensdagmiddag opgehangen en om 14.00 uur hadden we de fout al gezien.”

Hoe het precies mis heeft kunnen gaan, is niet duidelijk. “Wij hebben de juiste poster aangeleverd. Ook de gemeente heeft onze poster gezien. Er is daarna iets misgegaan waardoor er ineens een andere gemeente op onze borden te zien is”, legt Oostvogels uit. De poster van VVD Zundert is tot zover ook niet in een andere gemeentes opgedoken. In Velsen hangen wel gewoon de juiste posters. “Zij zijn wel blij met de extra publiciteit”, vertelt ze lachend.

