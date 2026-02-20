Gian van Veen maakt indruk, maar verliest finale Premier League darts

Gian van Veen heeft donderdagavond indruk gemaakt tijdens de derde speelronde van de Premier League darts. De darter uit Andel bereikte in het Schotse Glasgow de finale, maar daarin was de Welshman Jonny Clayton met 6-2 te sterk.

Van Veen bereikte de finale door in de eerste ronde af te rekenen met de Engelsman Stephen Bunting (6-3). De ronde daarna klopte hij ook oud-wereldkampioen Luke Humphries. Dat duel eindigde na een 1-3 achterstand in 6-5.

Clayton maakte het verschil al in het begin van de wedstrijd. Hij won de eerste twee legs in slechts 28 darts. Van Veen kon de achterstand nog wel terugbrengen tot 2-3, maar daarna liep de Welshman opnieuw bij hem weg en daarop had de darter uit Andel geen antwoord. Clayton won de finale in stijl, met een 156-uitgooi.

In de finale was het verschil tussen Clayton en hem echter te groot. De Welshman gooide per beurt tien punten meer dan Van Veen.

Ranglijst

Met het bereiken van de finale in Glasgow deed Van Veen goede zaken voor de ranglijst van de Premier League. Hij staat als debutant, in deze dartscompetitie tussen de acht beste darters van de bond PDC, derde in de tussenstand met zes punten.

Tijdens de eerste speelronde van de Premier League had Van Veen ook al de finale bereikt. Toen was Vlijmenaar Michael van Gerwen te sterk voor hem.

'Mighty MIke' ontbrak donderdag in Glasgow. De Vlijmenaar trok zich terug vanwege een medisch probleem. Doordat hij niet in actie kwam, zakte Van Gerwen in het klassement van de eerste naar de tweede plaats met acht punten. Clayton is de nieuwe koploper met negen punten.