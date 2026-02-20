Heerlijke lentedag op komst, maar eerst even doorbijten
Voor mensen die wel klaar zijn met de regen en sneeuw van de laatste dagen, heeft Rico Schröder van Weerplaza goed nieuws. Er komt fraai lenteweer aan. Maar eerst even doorbijten.
"Er komt namelijk behoorlijk wat nattigheid aan, de komende dagen", vertelde Schröder vrijdagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen op Omroep Brabant.
Ook deze vrijdag blijft het niet droog. "Maar dat stelt allemaal nog niet zo heel veel voor. We hebben overdag te maken met af en toe wat lichte regen en motregen en de temperatuur komt uit op 7 of 8 graden. Daarbij waait een meest matige zuidwesten wind."
Vrijdagavond gaat het harder regenen. "Dan trekt een storing over, van west naar oost. Die gaat flink wat regen brengen. Ook vrijdagnacht regent het. De temperatuur zakt 's nachts nauwelijks, het blijft zo'n 7 graden."
Ook zaterdag is het in eerste instantie nat, met van tijd tot tijd wat regen. "Zaterdagmiddag nemen de neerslagkansen vanuit het westen weer wat af. De temperatuur komt dan uit op 12 graden, bij een stevige zuidwesten wind."'
"Woensdag krijgen we lenteachtige waarden."
Het weer zondag is vergelijkbaar. "Ook dan een temperatuur van zo'n 12 graden. Dan valt wel wat meer regen dan zaterdag. Van tijd tot tijd de paraplu erbij houden, dus. Daarbij staat dan een stevige, zuidwesten wind. Het is al met al een nat en wisselvallig weekend, maar zeker niet koud."
Na het weekend blijft het in eerste instantie wisselvallig. "Maandag en dinsdag hebben we nog te maken met enkele buien, maar we zien dan wel wat vaker het zonnetje in het weerbeeld tevoorschijn komen. Woensdag draait de wind naar het zuiden. Dat wordt een droge dag en de zon schijnt dan flink. De temperatuur stijgt dan naar 16 of 17 graden. Lenteachtige waarden!"
