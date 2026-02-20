Burgemeester Baarle-Hertog is blij met plan voor Belgisch vuurwerkverbod

Een vuurwerkverbod in België hangt in de lucht. De grootste Vlaamse politieke partij N-VA neemt hier het initiatief voor en dient een wetsvoorstel in. De burgemeester van grensgemeente Baarle-Hertog reageert verheugd.

Vlaams minister Ben Weyts wijst er bij de VRT op dat het aantal vuurwerkslachtoffers toeneemt en ook de verwondingen almaar erger worden. Hij vindt dat alleen professionals nog vuurwerk zouden mogen afsteken, in veilige omstandigheden.

In België is vuurwerk tot nu toe overal toegelaten, behalve waar lokale besturen het verbieden. Dat ziet de N-VA graag omgekeerd worden. De partij wil de verkoop, het transport en het afsteken van vuurwerk voor particulieren verbieden, tenzij het wordt toegelaten door het lokale bestuur.

Blije burgemeester

Burgemeester Philip Loots (N-VA) van Baarle-Hertog pleit al jaren voor een verbod op vuurwerk. Hij noemt het wetsvoorstel van zijn eigen partij dan ook 'prachtig nieuws'.

"Ieder jaar opnieuw veroorzaakt het vuurwerktoerisme veel overlast. Van wildplassen tot sluikstorten en verbale agressie. Het romantische aan vuurwerk is er echt wel van af."

Nederlands vuurwerktoerisme

Al maanden van tevoren komen Nederlanders naar Baarle-Hertog om vuurwerk te kopen. "Vroeger was dat alleen in december, maar nu lopen ze ook al in augustus de deur van onze winkels plat. De mensen die daar wonen, hebben gewoon geen rust meer."

Minister Weyts vreest dat er vanwege het totaalverbod op vuurwerk in Nederland nog meer Nederlanders naar Baarle-Hertog komen om vuurwerk te kopen en ook af te steken. "Dat is iets dat we absoluut moeten vermijden. Dit is dus het ideale moment voor een verbod."

Vuurwerkverkoop zorgt het hele jaar door voor drukte door vuurwerkconsumenten, zoals is te zien in deze reportage uit september 2023: