Vanaf vandaag kun je elk weekend twee uurtjes meezingen met NederKoen

"We moeten iets doen met de populariteit van Nederlandstalige muziek!", riep radio-dj Koen Wijn vorig jaar. Daar had hij best een punt. De muziek in de eigen taal is de afgelopen jaren niet meer weg te denken. Guus, Flemming, Yves, Blof, Suzan, Freek en vele anderen krijgen vanaf vandaag extra aandacht in het nieuwe radioprogramma NederKoen op Omroep Brabant.

Waar veel artiesten vroeger automatisch in het Engels begonnen te zingen, is dat de laatste tien jaar echt veranderd. Vorig jaar stonden er op een gegeven moment zelfs 14 Nederlandstalige hits in de Top 40. Een record. "Zelf hou ik er ook van. Of het nu Acda & De Munnik zijn of Tino Martin. Lekker meezingen en je kunt het goed verstaan", aldus Koen.

Het is een enorme snoepwinkel waar Koen uit kan kiezen. Er wordt gigantisch veel goede muziek gemaakt in de eigen taal. Koen: "Bij de term 'Nederlandstalig' kun je al snel denken aan de wat volksere muziek. Dat komt óók aan bod maar het wordt echt veel breder. Alles kan!"

Door het einde van het radioprogramma Graat & De Laat was er ruimte voor een nieuw concept. Radiochef Maarten Kortlever: "Toen Koen met het idee voor een Nederlandstalig programma kwam, dacht ik: waarom ook niet?! Werk maar uit!" Er is vervolgens nog wel wat geschoven met de programmering. De Tijdmachine begint namelijk twee uur eerder. Dit is vanaf vandaag de nieuwe programmering van Omroep Brabant op de zaterdag:

07.00 - 09.00 - Nu Al Wakker?! (Maarten Kortlever start de dag op met lekkere muziek)

09.00 - 12.00 - Weekend! (weekendmagazine met Kristian Westerveld)

12.00 - 16.00 - De Tijdmachine (John van Vroenhoven gaat terug naar de '70s, '80s en '90s)

16.00 - 18.00 - NederKoen (twee uur Nederlandstalige popmuziek met Koen Wijn)