Marieke (38) is raadslid én president van de fanclub van Union Berlin

In elke gemeenteraad of elk college kun je ze tegenkomen: politieke paradijsvogels. Markante Brabanders die midden in de maatschappij staan; ze zijn bekend en geliefd in hun gemeente. Ook tijdens deze gemeenteraadsverkiezingen staan ze weer op de lijst. Een van hen is Marieke Broekmeulen uit Sint-Oedenrode. Ooit stond ze als minderjarige op straat, maar nu zit de SP'er in de gemeenteraad van Meierijstad. Daarnaast is ze leerkracht, metalhead én voorzitter van de Nederlandse fanclub van de Duitse voetbalclub Union Berlin. "Als ik er ben, dan ben ik meteen ontzettend gelukkig."

Rood. Die kleur is eigenlijk kort samengevat de rode draad in het leven van Marieke. Het is de kleur van de SP, maar ook van haar grote liefde: voetbalclub Union Berlin. "Ik heb zelfs een stukje van het nieuwe stadion gekocht. Ik heb 500 euro betaald en daardoor ben ik officieel mede-eigenaar van het stadion." Het bewijs daarvan hangt in haar woonkamer. Met trots pakt ze het lijstje van de muur. "Ik ben er dus best wel heel erg fan van. Het is een beetje een raar verhaal hoe dat is gekomen. Als klein meisje was ik geïnteresseerd in Oost-Duitsland. Hoe dat daar een dictatuur kon zijn op zo’n korte afstand van ons." "Ik was benieuwd hoe het daar zat met sport en muziek", vult ze aan. "Toen ben ik bij Union Berlin gekomen. Zij zijn wat rebels, dat waren ze zeker in die tijd. Dus dat vond ik super interessant. Op een gegeven moment voetbalden ze weer op hoger niveau waardoor ze dichter bij de grens wedstrijden hadden. Nadat ik een wedstrijd van ze zag in Aken werd ik nog meer verliefd."

Sinds die dag is Marieke helemaal verknocht aan de club uit Berlijn en bezoekt ze met regelmaat wedstrijden. "Als ik er ben, dan ben ik meteen ontzettend gelukkig. In het stadion ben ik vrij luid, schreeuw ik vrij hard, zing ik vrij hard en heb ik vooral een grote glimlach op mijn gezicht."

Daarnaast is ze voorzitter van de officiële Nederlandse fanclub van Union Berlin: 'Die Eiserne Niederländer'. Het is gebaseerd op de bijnaam van de Duitse club: Die Eisernen. Dit slaat op het imago van de voetbalclub als een hechte en onverwoestbare arbeidersclub. "En wij hebben een ijzersterkte liefde voor de club en voor elkaar. Als iemand ooit hulp nodig heeft, dan staan we voor elkaar klaar."

De sfeer in het stadion is dan ook altijd goed, zelfs als de club verliest. "Ik ben niet zo van het oordelen. Niet over mensen, niet over dingen en niet over voetbalclubs. Bij Union Berlin is er een duidelijke regel dat je eigen club niet uitfluit of weggaat voor het laatste eindsignaal. Dat past heel erg bij mijn visie op het leven." Een leven dat overigens ontzettend druk is. Naast het voetbal is muziek een grote passie van Marieke en les op een middelbare school. Alsof dat nog niet genoeg is, zit ze ook nog eens in de politiek. "Ik heb nooit een saaie dag. Mensen vragen zich weleens af waar ik de tijd vandaan haal en of ik wel slaap, maar ik zorg er altijd voor dat ik op de hoogte ben van alles."

Al sinds haar achttiende is ze lid van de SP. "Mijn ouders konden niet goed zorgen voor mij en mijn broertje. Hij is acht jaar jonger dan ik. Toen ik zeventien was ben ik weggelopen van huis, zodat ze nog maar één kind hadden om voor te zorgen. Dan werd mijn broertje niet uit huis geplaatst." Als minderjarige kwam ze daardoor op straat te staan. "Er was eigenlijk niemand die naar me omkeek. Alleen de SP in Tilburg klopte bij de gemeente aan dat dit niet kon. Vanaf dat moment ben ik me wat meer gaan verdiepen in de politiek en kwam ik erachter dat de partij wel bij mijn visie op het leven past." Inmiddels is ze 38 jaar, had ze de afgelopen vier jaar een zetel in de gemeenteraad van Meierijstad en ook voor de aankomende verkiezingen staat ze op de kieslijst. Met een sterke drang om op te komen voor jongeren gaat ze discussies niet uit de weg, maar wel altijd met respect. "Bij een debat gaan we fel in op de boodschap, maar niet op elkaar. Dat vind ik heel belangrijk."

