Vrachtwagenchauffeurs krijgen meerdere boetes na botsing met viaduct op A50

Twee vrachtwagenchauffeurs uit Polen hebben donderdagavond meerdere bekeuringen gekregen. De chauffeurs reden achter elkaar op de A50 bij Eindhoven, waar één van de vrachtwagens een viaduct raakte. De politie besloot de vrachtwagens te controleren omdat viaducten in principe hoog genoeg zijn voor vrachtverkeer.

De vrachtwagens waren allebei geladen met auto’s, maar de chauffeurs bleken geen vervoersvergunning te hebben. Ook had één van de chauffeurs geen geldig vrachtwagenrijbewijs.

Daarnaast gebruikten beide chauffeurs geen tachograaf, het verplichte registratiesysteem in vrachtwagens, en voldeden ze niet aan de vereisten van vakbekwaamheid. De vrachtwagens bleken ook nog eens niet te zijn geregistreerd.

De bestuurders kregen meerdere bekeuringen. De politie doet nog verder onderzoek naar de vervoerder, die volgens de politie ook op een aantal verbalen kan rekenen. De vrachtwagens en de lading zijn in beslag genomen. Het viaduct raakte niet beschadigd.