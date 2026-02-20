Man wordt met 250.000 euro in zijn koffer aangehouden op Eindhoven Airport

Een 54-jarige man uit Deventer is donderdag aangehouden op Eindhoven Airport, met ruim 250.000 euro contant geld in zijn bagage. De reiziger wordt verdacht van witwassen, meldt de Koninklijke Marechaussee vrijdag.

Het geld werd donderdagmiddag door de douane ontdekt tijdens een routinecontrole. In de koffer lagen stapels biljetten van vijftig en honderd euro die strak verpakt zaten in kledingstukken en enveloppen.

De manier waarop de man het geld had ingepakt, was voor de marechaussee een indicatie dat het zou kunnen gaan om witwassen. Ook kon hij geen goede verklaring geven over waar het geld vandaan komt.

Al het geld is voor nader onderzoek in beslag genomen. De Koninklijke Marechaussee doet verder onderzoek.