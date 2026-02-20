Dit is de brug tussen jongeren en de gemeente: ‘Het kan ook anders'

Een mooi nieuw sportcomplex of een ruimte waar je je even gehoord kunt voelen en kunt praten over je problemen. Het zijn dingen die jongeren in Tilburg West graag in hun wijk zouden willen zien. En tegenwoordig wordt er ook naar hen geluisterd door het jongerenplatform WeSpeak. De ideeën en plannen voor de wijk worden voorgelegd aan bestuurders en directeuren, bij wie de jongeren regelmatig aan tafel zitten. “Dit geeft mij de kans om mensen te spreken die ik normaal niet zo snel tegenkom.”

Een van de betrokken jongeren van het eerste uur is Aniso Kariye. De 25-jarige voorzitter van WeSpeak vertelt dat zo’n platform hard nodig was. “Wij zijn de brug tussen de jongeren en de gemeente en die is hard nodig. Het vertrouwen in de overheid is niet groot”, vertelt Aniso. “We willen jongeren op lokaal niveau laten zien dat het ook anders kan.” Via WeSpeak kunnen jongeren hun ideeën voorleggen aan bijvoorbeeld de gemeente. Een van de dingen waar Aniso nu mee bezig is, is mentale gezondheid. Veel jongeren hier hebben een migratieachtergrond en leven in armoede. Ze willen een plek in de wijk waar ze advies kunnen krijgen en waar je met iemand kunt praten, die weet waar 'ie het over heeft.” Het is een van de concrete ideeën die Aniso meeneemt in haar gesprekken met de gemeente.

Wat is WeSpeak? WeSpeak is een jongerenparticipatieplatform. Voor nu heeft het initiatief twee ambassadeurs en er is een kerngroep van twee leden. Er wordt nog gezocht naar een of twee extra leden. Zij zitten aan tafel bij gesprekken met bijvoorbeeld de gemeente over ontwikkelingen in de wijk. De jongeren halen onderwerpen en meningen op uit hun omgeving en geven dit mee aan de professionals. Op die manier dragen de jongeren in West hun steentje bij aan de ontwikkelingen in hun wijk. Ook organiseert WeSpeak iedere twee maanden een thema-avond, genaamd Takkie Tilly. Er wordt een centraal onderwerp, zoals 18 worden of cybercrime uitgelicht. Op zo’n avond komen jongeren en professionals samen om hun ervaringen te delen.

“Ik wil me graag uitspreken, want veel jongeren weten niet hoe ze dat moeten doen.”

Waar veel jongeren in West ook behoefte aan hebben, is een plek om te bewegen. “Wat we heel vaak horen, is de behoefte aan een sportcomplex in Tilburg West”, vertelt Najwa el Bakkali, namens R-Newt ondersteunt zij het project. “De jongeren willen net zoiets als Drieburcht in Noord. Dat komt steeds vaker terug en de gemeente hoort dat van onze jongeren. We hopen dat er uiteindelijk ook iets mee gebeurt.” Van alle kanten krijgen de betrokken jongeren van WeSpeak dingen mee van hun leeftijdsgenoten uit de wijk. De 18-jarige Leila M’Rabti is twee jaar ambassadeur geweest van WeSpeak en inmiddels een van de leden van de kerngroep. Ze mag dan wat ervaring hebben, toch blijft het spannend om met bijvoorbeeld de burgemeester in gesprek te gaan. “Ik ben heel bang en schijt dan echt in m’n broek. Maar toch wil ik me graag uitspreken, omdat veel jongeren niet weten waar en hoe ze dat moeten doen.”

“De jeugd heeft last van het negatieve beeld dat er is van hun wijk.”