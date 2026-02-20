Ricardo Pepi keert eerder dan verwacht terug in wedstrijdselectie PSV

Ricardo Pepi keert zaterdag, mits alles goed gaat tijdens de laatste training, terug in de wedstrijdselectie van PSV in de wedstrijd tegen sc Heerenveen. Ook Matej Kovár, Anass Salah-Eddine en Ismael Saibari staan weer op het trainingsveld, laat Peter Bosz vrijdag weten.

"Ik ben ervan overtuigd dat je mindset belangrijk is bij je herstel. Als je een positieve mindset hebt en je werkt er hard aan, dan helpt dat ook bij je genezing. Hij zei meteen dat hij er zo snel mogelijk wilde zijn voor het team", zegt de coach over Pepi.

Toch keert de spits een stuk eerder terug dan verwacht: "Als het vandaag goed gaat keert hij terug in de selectie en zou hij zelfs direct kunnen starten", laat Peter Bosz vrijdag op de persconferentie weten.

Op tien januari speelde de Amerikaanse spits zijn laatste wedstrijd voor PSV. In de wedstrijd tegen Excelsior (5-1 winst) scoorde hij, maar brak hij zijn arm bij de val. Een operatie was noodzakelijk en een revalidatietraject van ongeveer twee maanden stond hem te wachten.

Guus Til voorlopig afwezig

Want een spits kunnen ze wel gebruiken in Eindhoven. Helemaal nadat deze week het bericht naar buiten kwam dat topscorer Guus Til geblesseerd is geraakt op de training. Hij zal weken niet inzetbaar zijn voor Peter Bosz. Ook Noah Fernandez is zaterdag afwezig, hij is ziek.

De coach denkt bijna aan een vloek in de spits, waar bijna alle spitsen meerdere wedstrijden gemist hebben dit seizoen: "Misschien dat ik straks wel spelers krijg die zeggen: Zet mij maar niet in de spits."

Gelukkig voor Bosz loopt de ziekenboeg verder leeg. Ook Anass Salah-Eddine en Matej Kovár keren terug van een blessure en lijken er zaterdag bij te zijn. Ismael Saibari kreeg vorige week vrij, maar is er ook weer bij. "Hij heeft van ons een programma gekregen wat hij op vakantie heeft moeten doen."

Vorige week vrijdag verloor PSV verrassend in Volendam (2-1). Toch besloot Bosz na de wedstrijd om zijn spelers een weekend vrij te geven: "We komen uit een enorm druk wedstrijdprogramma. Dat stapelt zich uiteindelijk op. Dus ongeacht het resultaat wilde ik iedereen vrij geven."

En hebben de PSV'ers dan nog carnaval gevierd? "Ik heb geen schorre stem gehoord", lacht Bosz, die zelf druk was met een andere dag: Valentijnsdag. "We zijn nog bij elkaar. Het mooiste cadeau was drie punten geweest, maar ze heeft een hele mooie bos bloemen gekregen."

Zaterdag trapt PSV is het Philips Stadion om kwart voor zeven af tegen sc Heerenveen. De 62-jarige coach blikt kort vooruit op de wedstrijd: "Ik weet niet wat Heerenveen gaat doen. Wij moeten ons focussen op onszelf en ongeacht wat zij doen een goede pot op de mat gaan leggen."