Geen Brabantse les op school: 'Over 50 jaar is er niets meer van over'

Wa zedde nou? Moeten alle kinderen in Friesland op school Fries gaan leren? Slecht nieuws voor wie denkt dat onze schoolkinderen dan ook Brabantse les gaan krijgen. "Ik denk niet dat het kan. Simpelweg omdat de meeste docenten het niet spreken. Bovendien heb je in Brabant niet te maken met één soort Brabants, maar met heel veel soorten Brabants", zegt taalkundige Wim Daniëls uit Aarle-Rixtel.

De Provinciale Staten hebben unaniem besloten dat Friese schoolkinderen vanaf 1 augustus de Friese taal moeten leren. Dat zal volgens Daniëls hier niet zo snel gebeuren. "Ik denk dat ze daar in Brabant niet aan moeten beginnen. Er zit een groot verschil tussen Fries als taal en Brabants als dialect."

Dat verschil komt doordat het Fries van oudsher is vastgelegd. "Qua grammatica, qua uitspraak. Als je iets gaat vastleggen krijg je eerder standaardisering. Het Brabants is als zodanig nooit vastgelegd. Het is een hele andere situatie", legt Daniëls uit. Dat betekent niet dat we onze kinderen helemaal geen Brabants meer moeten leren. "Je kunt af en toe wel een lesje geven over het dialect. Dat is best interessant, maar ik denk niet dat we het Brabants op het lesrooster kunnen zetten."

"Over 50 jaar is er niets meer van het Brabants dialect over."