Bewoners verzetten zich tegen sloopplannen van pas gerenoveerde wijk

Ze zijn van deur tot deur gegaan om handtekeningen te verzamelen, en inmiddels hebben ze er al 375 binnen. Bewoners van de wijk Breeakker Noord in Son en Breugel verzetten zich al jaren tegen de plannen van de gemeente om de in 2018 gerenoveerde huizen in de wijk te slopen om ruimte te maken voor nieuwbouw. Aanstaande maandag dienen ze een petitie in.

Femke van Bree Geschreven door

"Dit is ons thuis. Mijn man en ik hadden afgesproken: hier gaan wij ooit dood", zegt een emotionele Nanny Houwen, initiatiefneemster van de petitie. "Dit is met geen pen te beschrijven. De plannen doen heel veel pijn." Het protest is haast niet te missen. Op vrijwel elk huis zijn rode posters te zien met de tekst: 'Ik ga hier niet omheen.' Hanny vervolgt: "Al het mogelijk doen we om het tegen te houden. Niemand luistert naar ons." Met een kladblok ging ze van deur tot deur om handtekeningen te verzamelen. "Hier kun je alleen lelijk van dromen. Ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed", zegt de 77-jarige Ger van Benthem. "Mijn hele wereld staat op zijn kop. Dit had ik van mijn leven niet verwacht." Leo Huizer verzucht: "Belachelijk. Afblazen die handel".

Je kunt niet om de actie heen in de wijk (foto: Raymond Merkx).

Het is een bekend probleem: het woningtekort. Veel gemeenten in Brabant worden opgedragen om extra huizen te bouwen voor onder andere starters en senioren. De gemeente Son en Breugel heeft op zijn beurt de taak gekregen om vóór 2040 1350 extra woningen te realiseren. En daarvoor hebben ze al jaren de ogen gericht op de voormalige Philips-wijk Breeakker Noord.

In de groene natuur van de Sonse Bergen bevinden zich 150 sociale huurwoningen, waarvan tachtig rijtjeshuizen en zestig tweekappers. Ze worden beheerd door woningcoöperatie Woonbedrijf. Al is van dit bedrijf al sinds 2020 bekend dat ze de woningen willen verkopen, zodat ze zich meer op de regio Eindhoven kunnen richten. De woningcoöperatie zou de woningen het liefst verkopen aan een andere woningcoöperatie. Maar de gemeente Son en Breugel zag de wens van Woonbedrijf als een aanleiding om zelf de woningen in beheer te krijgen. In april 2023 stemde de gemeenteraad daarom in met de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg), waarmee de gemeente het eerste recht tot aankoop van de woningen krijgt. Maar de onderhandelingen tussen de woningcoöperatie en de gemeente lopen traag, daardoor heeft Woonbedrijf in het najaar van 2025 aan de rechtbank gevraagd een definitief oordeel te vellen over de prijs van de 150 woningen.

Wat is de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)? De Wvg bepaalt dat grondeigenaren bij verkoop van hun grond verplicht kunnen worden om de gemeente als eerste de mogelijkheid te geven om tot koop over te gaan. Om een bepaald gebied onder het voorkeursrecht te laten vallen moet de gemeente deze eerst aanwijzen. Dat kan alleen als er een een reden voor is, zoals een bestemmingsplan of structuurvisie. Volgens de gemeente Son en Breugel is de Wvg in Breeakker Noord toegepast zodat er op verantwoorde wijze extra woningen in de wijk gebouwd kunnen worden.

Ondertussen heeft de gemeente Son en Breugel een omgevingsplan opgesteld, waarin staat dat er in de wijk zo'n 200 nieuwe voordeuren zullen komen. Ook hoogbouw wordt daarbij genoemd. Voor de bewoners van de wijk betekent het dat hun woning op termijn gesloopt zal worden. Volgens de bewoners - zo staat vermeld op hun website- voert de gemeente ongeldige argumenten aan voor de transformatie van de wijk. De gemeente Son en Breugel stelt dat de woningen verouderd zijn, terwijl de woningen in 2018 nog volledig gerenoveerd zijn en ze inmiddels allemaal energielabel A zouden hebben. Ook het argument dat de wijk moet diversifiëren verwerpen de bewoners. Volgens hen zou het de meest diverse wijk van de gemeente zijn. Op 5 maart zal de gemeenteraad beslissen over het omgevingsplan. Dan zal dus ook duidelijk worden wat er met de 150 woningen in Breeakker Noord zal gebeuren. Maar voor de bewoners is het nog niet te laat. Aanstaande maandag dienen zij een petitie in bij de gemeente waarin ze nogmaals duidelijk maken dat ze tegen de herontwikkelingsplannen zijn. Ze beargumenteren dat de plannen "een aanslag zijn op het naastgelegen natuurgebied Sonse Bergen, de dorpsidentiteit en de leefbaarheid van Son en Breugel." Volgens Houwen zou het zomaar kunnen dat de 375 fysieke handtekeningen effect gaan hebben. "Je ziet wel dat het steeds meer raadsleden aan het denken zet."