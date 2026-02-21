Jan Traa kon de tattoo van z'n zus niet afmaken: 'Zijn leven werd te zwaar'

Hij was een ware kunstenaar, hij knapte graag auto's op met zijn vader en hij was de 'huistatoeëerder' van kickbokser Nieky Holzken, maar bovenal was hij een geliefde Helmonder: Jan Traa. Zes jaar geleden stapte hij op 49-jarige leeftijd uit het leven. “Maar hij leeft voort op de lichamen van anderen”, vertelt zijn zus Tanja (50) uit Helmond.

Jan runde samen met naamgenoot Jan Netten de tattooshop Classic Tattoo in Helmond waar hij veel lichamen 'versierde', zoals hij het zelf noemde. “Mijn broer heeft bij mij op mijn onderarm een tattoo gezet. Het begon met een lotusbloem en het moest uiteindelijk een keer een sleeve worden.” De sleeve, waarbij de hele arm getatoeëerd wordt, is alleen nooit uitgebreid door Jan. “Zijn leven werd in zijn hoofd te zwaar. Hij voelde zichzelf niet altijd in deze wereld passen. Het was een heel bijzonder persoon, maar ik denk dat hij niet altijd begrepen werd. Ik herken dat wel een beetje”, vertelt Tanja. Ze omschrijft haar broer als een ‘hele vrije geest’. “Hij wilde vrijgelaten worden en hij had wat moeite met bepaalde regels. Echt een vrije vogel en heel creatief. Alles wat hij aanraakte kon hij in goud veranderen.”

"Als hij iets niet wilde tatoeëren dan deed hij het ook gewoon niet. Hij stond echt achter zijn werk."

Jan was een man met humor, maar ook een harde werker. Recht door zee en duidelijk in wat hij wilde. “Als hij iets niet wilde tatoeëren dan deed hij het ook gewoon niet. Hij stond echt achter zijn werk. Hij zei: ‘ik zet iets goed of ik doe het niet’. Een grote bek, maar wel met een klein hartje.”

Tanja denkt dat de buitenwereld niet altijd door had hoe gevoelig haar broer eigenlijk was. “Als je hem niet goede kende dan was Jan moeilijk te peilen”, zegt ze. Na zijn overlijden was het voor Tanja moeilijk om tattoos te laten zetten. “De eerste jaren voelt het ook een beetje als vreemdgaan als je naar een ander gaat om een tattoo te laten zetten in plaats van je broer." De sleeve heeft ze daarom ook niet meer laten uitbreiden omdat dat stukje van haar broer is. "Ik heb na zijn overlijden wel zijn naam bij zijn tattoo laten zetten als een soort handtekening onder zijn stuk. Dat heeft Jan, degene waar hij Classic Tattoo mee runde, gezet.” De andere Jan werkt nog steeds bij Classic Tattoo en hij wordt daar vergezeld door Lola, de dochter van Jan Traa. "Hoe mooi is het dan zijn jongste dochter de passie voor de inkt daar voort gaat zetten."

"Ik ben wél 50 jaar geworden en hij niet."

Jan is nu zes jaar geleden overleden, maar nog steeds laten mensen aan Tanja hun tattoo zien die is gezet door Jan. “Ik vind het fijn dat veel mensen nog met zijn plaatjes rondlopen. Mijn broer stond zelf ook vol. Ik heb hem na zijn overlijden samen met zijn dochter aangekleed en opgebaard. Zijn hele levensverhaal stond op zijn lijf. Dat was zo mooi.” Tanja en haar familie hopen dat Jan niet vergeten wordt in Helmond, want ‘hij was een prachtig mens met een uniek karakter’. Zelf is Tanja nu 50 jaar oud. “Het afgelopen jaar was heel dubbel want dat was dezelfde leeftijd als mijn broer. Ik ben wél 50 jaar geworden en hij niet.” Hier lees je alle verhalen van de rubriek Mijn tattoo en zijn verhaal.

113

Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praten erover helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of 0800-0113.