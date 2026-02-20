Op natuurbegraafplaats hoopt Adriaan eeuwige rust te vinden

Een plek in het groen, waar overledenen voor eeuwig kunnen rusten. Daar strijdt Adriaan de Jong (48) uit Werkendam al ruim twee jaar voor. Een natuurbegraafplaats moet uitkomst bieden. “Want van een graf blijf je af!”

Geruimd Nu beslist de gemeente namelijk dat een graf na een bepaalde tijd geruimd wordt. Nabestaanden hebben daar geen invloed op. “Maar van een graf blijf je af, ongeacht van wie het is. Het is een dierbare van iemand die daar ligt”, vindt Adriaan.

“Het is schrijnend dat hier in de gemeente geen eeuwigdurende grafrust is”, vertelt Adriaan, terwijl hij langs de grafstenen op de gemeentelijke begraafplaats in Sleeuwijk loopt. Al twee jaar lang is hij daarom bezig om een natuurbegraafplaats te realiseren in de gemeente Altena, omdat de grafrust op zo'n begraafplaats wél geldt.

Zijn schoonmoeder, die acht jaar geleden overleed, ligt voor dertig jaar in een koopgraf op een algemene begraafplaats. Dat kan daarna nog eens verlengd worden met tien of twintig jaar. Als er was gekozen voor een huurgraf, zou zij daar slechts tien jaar kunnen liggen. Zonder verlenging. “Je wordt dus altijd een keer geruimd.”

Op een natuurbegraafplaats is dat niet het geval. Adriaan maakt zich al enige tijd hard om een natuurlijke rustplaats, zonder grafstenen, te creëren in zijn gemeente. Op dit moment is de dichtstbijzijnde ruim veertig kilometer verderop, in De Moer. Verder heeft onze provincie natuurbegraafplaatsen in Alphen, Esbeek, Heeze, Oostelbeers, Schaijk en Vlierden.



Karakter van Altena

De natuurbegraafplaats in de gemeente Altena moet tussen de acht en twaalf hectare groot worden. Een bos is niet gewenst, omdat de bestaande natuur dan deels afgebroken moet worden voor de aanleg van de natuurbegraafplaats en haar faciliteiten. “Het liefst een boerderij midden in de polder, waar een natuurgebied aan grenst, zodat we de bestaande natuur kunnen uitbreiden”, visualiseert Adriaan.

Momenteel heeft hij een locatie van tien hectare groot op het oog. In welke plaats, wil hij nog niet zeggen. “Maar het ligt centraal in Altena, er zijn geen directe omwonenden en er grenst een natuurgebied aan", verklapt hij. Door het aanbrengen van slootjes, bruggetjes en wilgen moet het karakter van Altena erin terugkeren.

Eerste schop

Al honderden mensen hebben animo om op de natuurbegraafplaats in Altena te liggen, zodra zij het tijdelijke voor het eeuwige verruilen. “Begrafenisondernemers hier krijgen al de vraag of er gereserveerd kan worden”, zegt Adriaan, die de eerste zal zijn die een plekje reserveert. “Mensen reserveren zelfs niet meer in De Moer, maar wachten tot de natuurbegraafplaats hier gerealiseerd is.”

Maar dat kan nog wel vijf tot zes jaar duren, verwacht Adriaan. Als hij komende gemeenteraadsverkiezingen verkozen wordt tot raadslid voor Vrije Volkspartij Altena, hoopt hij de realisatie van de natuurbegraafplaats in een stroomversnelling te kunnen brengen. “De eerste schop had er gisteren al in gemogen.”