Veroordeeld crimineel deelt bajesleven op sociale media, 'zeer ongewenst'

Gedetineerde Danny van den Hoogen uit Eindhoven heeft filmpjes vanuit een cel van de penitentiaire instelling (PI) Roermond gemaakt en gedeeld op TikTok. Eén daarvan is inmiddels ook verschenen op het online platform Dumpert. De beelden roepen serieuze vragen op over de beveiliging in de gevangenis in Roermond.

"Nou daar zitten we dan in de gevangenis hè", zegt gedetineerde Danny van den Hoogen vanuit zijn cel in de PI Roermond tegen zijn telefoon. Terwijl hij draait en zijn cel laat zien. Vervolgens krijgen we een 'hometour', zo schrijft L1. De camera gaat langs een wand met een groot grijs krijtbord, zijn raam met tralies met uitzicht op een binnenplaats met voetbalveld, een boekenkast met vogelkooi én dwergpapegaai, waar hij nog even 'fietfiew' naar fluit. 'Je moet iets'

We zien zijn deur en eindigen met het neerploffen op zijn bed. "Je moet iets hè, een beetje zitten", zegt hij ter afsluiting met zijn arm onder zijn hoofd.



Het laatste filmpje (over het leven in gevangenschap) is twee dagen geleden gepost op zijn TikTok-kanaal, met daarin duidelijk de locatie van de PI Roermond in vermeld.

De roomtour van Danny bij zijn onderkomen in de bajes in Roermond:

Als je door scrolt zie je nog vijf filmpjes die in Roermond zijn opgenomen, waaronder eentje waar hij zich opdrukt op de buitenplaats van de PI. Want: "Stay fit", zo luidt de boodschap.

Wie is Danny van den Hoogen? Danny van den Hoogen werd in 2000 veroordeeld voor de moord op de Eindhovense drugscrimineel Reginald ‘Reggie’ Koenders. Koenders werd op klaarlichte dag, terwijl hij voor een verkeerslicht stond, in zijn auto doodgeschoten. Van den Hoogen was toen pas 16 jaar. Volgens justitie zat hij achter in een auto die bij hetzelfde verkeerslicht stilstond. Zelf heeft hij altijd volgehouden dat hij niets met de schietpartij te maken had. Toch kreeg hij vijf jaar cel en tbs opgelegd.



In 2013 kreeg de zaak een nieuwe wending. Justitie bekeek het dossier opnieuw, omdat de politie mogelijk ontlastend bewijs zou hebben achtergehouden. Als dat klopt, kan dat betekenen dat Van den Hoogen mogelijk tot negen jaar onterecht vastzat. De herziening van deze zaak loopt nog. Recent zat Van den Hoogen in de PI in Roermond. Daar zat hij een straf uit die hij in 2019 in België kreeg voor het bezit van een verboden grondstof, zo laat hij weten aan Omroep Brabant. Inmiddels is hij sinds enkele dagen weer op vrije voeten, onder voorwaarden en met een enkelband.

Van den Hoogen filmt niet alleen zijn cel en het uitzicht vanuit zijn kamer, maar ook als hij buiten traint op het voetbalveld op de binnenplaats en andere afdelingen. Of zijn 'stalen troon' zoals hij het toilet in de cel noemt. Ook postte hij vanuit de gevangenis in Hasselt en de jeugdgevangenis in Zeist. "Weer een nieuwe telefoon", staat bij weer een andere video. Wat lijkt te duiden op zijn terugkeer op TikTok nadat zijn vorige telefoon werd afgepakt in Roermond. Inmiddels heeft Dumpert ook een vlog van de gedetineerde op de site geplaatst.

Consequenties strafbaar gedrag

De PI in Roermond zegt op de hoogte te zijn van het posten van de filmpjes vanuit zijn cel op sociale media, maar zegt wel dat het verboden is: "Het bezit van een mobiele telefoon is niet toegestaan, omdat we niet willen dat gedetineerden ongecontroleerd contact kunnen hebben met de buitenwereld." "Het naar buiten brengen van dergelijke filmpjes is uiteraard zeer ongewenst", laat een woordvoerder vrijdag weten aan de Limburgse omroep. Hoewel de gevangenis niet wil delen of er consequenties voor Van den Hoogen volgen, zegt de woordvoerder dat er gevolgen zijn bij 'strafbaar gedrag'.

