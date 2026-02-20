Vloggende gedetineerde had 'gewoon' telefoon op zak: 'Miste mijn kinderen'

De vlogs en TikToks uit de gevangenis van Danny van den Hoogen zijn al vele tienduizenden keren bekeken. De gedetineerde uit Eindhoven zat de afgelopen vier jaar in de cel, in zowel België als Nederland. Hij maakte de filmpjes voor zijn naaste familie. “Toen ik vrij kwam heb ik ze gedeeld", zei hij in gesprek met Omroep Brabant.

Het gaat om filmpjes uit de gevangenissen in Hasselt en Roermond waarin hij de luchtplaats, voetbalvelden en zijn cel in de gevangenis laat zien. Met een volle koelkast onder zijn bureau, ramen met tralies en zelfs een vogelkooitje met daarin een dwergpapegaai. De camera glijdt langs een grijs kurkbord, het uitzicht over het voetbalveld en eindigt bij zijn celdeur. Hij ploft neer op het bed: "Je moet iets hè, een beetje zitten." Het is een van de vele filmpjes over het leven achter de tralies op het TikTok-account van de Eindhovenaar. In andere video’s is te zien hoe hij sport op de binnenplaats, bladert door een volgeschreven kladblok en zelfs zijn ‘stalen troon’ laat zien. Jawel, de wc. De filmpjes duiken sinds twee dagen op het account van de gedetineerde op en hebben inmiddels zelfs Dumpert gehaald. De rondleiding van Danny in zijn 'onderkomen' in de bajes in Roermond:

Verboden of niet?

De PI in Roermond is niet blij met de beelden die de Eindhovenaar online deelt. "Het naar buiten brengen van dergelijke filmpjes is uiteraard zeer ongewenst", zegt een woordvoerder tegen regionale omroep L1. "Het bezit van een mobiele telefoon is niet toegestaan, omdat we niet willen dat gedetineerden ongecontroleerd contact kunnen hebben met de buitenwereld." Toch ziet Van den Hoogen dat anders. "Ik doe niks verkeerd. Ik ben vrijgelaten met een enkelband en hou me aan mijn voorwaarden." Van den Hoogen zat in Hasselt vast voor het bezit van verboden grondstoffen. "Ik zou in België in aanmerking komen om op een derde van mijn straf vrij te komen", vertelt de gedetineerde. "Maar toen ben ik overgeplaatst naar Nederland, dat wilde ik helemaal niet. Toen kwam die verkorting te vervallen." Van den Hoogen werd overgeplaatst naar de PI in Roermond, waar hij in afwachting was van plaatsing op de Beperkt Beveiligde Afdeling (BBA). Dat is een afdeling waar gedetineerden in de laatste fase van hun straf ook buiten de gevangenis bijvoorbeeld naar school mogen gaan en meer vrijheden hebben, met als doel re-integratie. "Daar mag je ook een telefoon hebben", legt hij uit. "Maar dat ging toen niet door.“ Hij kreeg toen een extra straf van de rechter. "Toen ben ik opzoek gegaan naar die telefoon, ik miste mijn kinderen en die telefoons in de gevangenis werkten de helft van de tijd niet", vertelt hij. Hoe hij aan het toestel kwam, wil hij niet zeggen. "Met zestig man zes telefoons delen is niet te doen. Sommige beveiligers keken niet zo nauw."

Isoleercel

Op een gegeven moment werd hij betrapt met zijn telefoon. "Toen werd dat ding afgepakt en heb ik een acht dagen in de isoleercel gezeten die besmeurd was met uitwerpselen en urine." Maar al vrij snel, zo is ook te zien op TikTok, weet hij opnieuw een telefoon te bemachtigen. 'En weer een nieuwe' valt te zien als een bijschrift bij een van zijn filmpjes. De gevangenis in Roermond wil niet zeggen of er consequenties zijn voor de acties van Danny. Wel benadrukt de woordvoerder dat er gevolgen zijn bij strafbaar gedrag. Maar Danny weet het zeker: "Ik heb niks verkeerds gedaan." Omdat het einde van zijn straf in zicht is, is Danny sinds een paar dagen weer thuis en kon hij zijn kinderen weer in zijn armen sluiten. "Ik ben nog even aan het bijkomen, aan het acclimatiseren."