Scooter geschept door auto in Valkenswaard

Een scooter is vrijdagavond geschept door een auto op de kruising van de Luikerweg en de Venbergseweg in Valkenswaard. De auto kwam vijftig meter verderop tot stilstand. Zeker één van de personen op de scooter is naar het ziekenhuis gebracht.

Door de klap werd de scooter, met daarop twee personen omver geslingerd. De auto ging in de ankers, maar kwam pas vijftig meter verderop tot stilstand. Omstanders schoten direct te hulp en ontfermden zich over de gewonden totdat de hulpdiensten arriveerden.

De Luikerweg is afgesloten voor politieonderzoek. Agenten doen ter plekke onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Op beelden is goed te zien dat de scooter flinke schade heeft opgelopen door de botsing. Hoe het op dit moment met de slachtoffers gaat, is nog niet bekend.