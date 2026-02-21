Thuiszorgmedewerkers krijgen alarmknop na forse toename agressie

De Udense thuiszorgorganisatie Tzorg, een van de grootste organisaties in het land, gaat medewerkers een alarmknop geven. Aanleiding is de toenemende agressie tegen zorgverleners. Waar er in 2022 nog 185 meldingen werden gedaan over agressie, waren dat er vorig jaar bijna 300.

Verbale agressie Eind vorige maand schreef Akkermans al op de site van Tzorg, dat werkt in 310 Nederlandse gemeentes, over de problemen. Zo spreekt hij van 'een cliënt met schuim op de mond vanwege verdovende middelen, veel verbale agressie, en een cliënt met een geweer'.

Als de alarmknop wordt ingedrukt door een thuiszorgmedewerker, kunnen collega's op afstand meeluisteren. Wordt de knop langer ingedrukt, dan wordt 112 gebeld. "Al geven de alarmknoppen onze mensen maar een veiliger gevoel, dan is het dat al waard", zegt Tzorg-directeur René Akkermans in het AD . "Ik hoop natuurlijk dat die knoppen niet nodig zullen zijn, dat mensen niet echt 112 hoeven te bellen."

Hij zegt dat medewerkers zich geregeld onveilig voelen. Zo doen sommige cliënten de deur op slot zodra de thuiszorgmedewerker binnen is. En ook krijgen medewerkers te maken met 'onbeschofte, totaal verwarde, boze of verslaafde' mensen thuis.

Welzijn thuiszorgmedewerkers

Vakbond voor zorgprofessionals NU'91 maakt zich ook zorgen over het welzijn van thuiszorgmedewerkers. 'Juist deze groep is zo kwetsbaar, ze zijn een-op-een samen met een cliënt', zegt woordvoerder Michel van Erp tegen het AD.

Volgens Tzorg zijn er naast de alarmknop al meer maatregelen genomen. Zo worden medewerkers getraind in omgaan met moeilijke cliënten en is naar cliënten een brief gestuurd met gedragsregels.

Vorig jaar werden in de nieuwe cao voor thuiszorg en verpleeghuizen al afspraken gemaakt over de veiligheid van medewerkers. Zo hoeven ze niet langer hun achternaam te vermelden op hun badge en niet meer alleen op thuisbezoek als ze zich daarbij onveilig voelen.