Zonnig lenteweer in aantocht, bijna 20 graden: 'En dat in februari!'

Goed nieuws voor liefhebbers van lenteweer. Komende week stijgt de temperatuur richting 20 graden en krijgen we een paar zonovergoten dagen. Dat vertelde Berend van Straaten van Weerplaza zaterdagochtend in het radioprogramma Weekend op Omroep Brabant.

In de middag wordt het tijdelijk wat droger. "Maar ook dan zien we de zon niet of nauwelijks. De temperatuur gaat wel al flink oplopen naar 11, misschien lokaal 12 graden. Daarbij staat een meest matige wind vanuit het zuidwesten."

"Maar daar moeten we nog even op wachten", benadrukte de weerman op de radio. "Want deze zaterdag is het gewoon bewolkt op de meeste plaatsen in de provincie. Hier en daar valt deze ochtend een spatje regen, maar qua hoeveelheden stelt dat niet heel veel voor."

Zaterdagavond krijgen we vanuit het westen hier en daar te maken met stevige regenval. Ook 's nachts zal het volgens Van Straaten heel nat zijn. "Afkoelen gaat het niet, de temperatuur blijft ook dan boven de 10 graden. Echt een zachte nacht."

Zondag begint ook kletsnat. "Dit wordt eigenlijk een dag om lekker binnen te blijven. Ook dan hebben we 's middags te maken met een stevig neerslaggebied dat over de provincie trekt. Pas in de loop van de middag wordt het vanuit het westen geleidelijk droog. Misschien breekt de zon nog eventjes door, maar heel veel hoef je daar niet van te verwachten. De temperatuur komt ook dan uit op 12 graden."

Op het lenteweer mogen we ons pas komende week verheugen. "Maandag krijgen we her en der nog wel te maken met flink wat buien, maar tussen die buien door zien we de zon dan ook al geregeld . De temperatuur komt dan uit op 12, misschien lokaal 13 graden."

Dinsdag wordt vervolgens een droge dag met ronduit zonnige omstandigheden. "In de middag kunnen we dan de 15 graden aantikken. Dat zijn echt hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Maar houd je vast: woensdag kan het 18 misschien wel lokaal 19 graden worden! Daarbij is het dan ook nog eens volop zonnig. Dan kunnen we echt gaan genieten van volop lenteweer. En dat in februari! Dit is echt uitzonderlijk, normaal gesproken is het in deze periode 6 tot 9 graden."