Onbeperkt parkeren bij Efteling lijkt voorbij, pech voor abonnementhouders

Abonnementhouders van de Efteling moeten vrezen voor aanpassing van hun parkeerabonnement. Nu betalen abonnementhouders 5 euro per maand of 55 euro per jaar voor onbeperkt toegang tot het parkeerterrein van het pretpark. Maar de Efteling denkt eraan om dit aan te passen.

Volgens Looopings liggen er verschillende opties op tafel. Wat zeker lijkt is dat abonnementhouders niet langer goedkoop hun auto kunnen parkeren bij de Efteling.

Een van de mogelijkheden die bekeken wordt is om abonnementhouders alleen nog korting te geven op een regulier parkeerticket. Parkeren kost momenteel 15 euro per dag. Abonnees zouden gebruik kunnen maken van een kortingstarief, afhankelijk van de abonnementsvorm.

Openbaar vervoer

Een ander idee is de introductie van kwartaalabonnementen voor parkeren. Daarnaast is er ook het idee om abonnementhouders duurzaamheidspunten te laten sparen wanneer zij met het openbaar vervoer komen in plaats van met de auto.

Beekse Bergen

Verschillende dierentuinen in Nederland werken al met parkeerkaarten tegen gereduceerd tarief. Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek werkt met een tienrittenkaart van 49 euro, een los parkeerticket kost daar 9,50 euro.

Bij GaiaZoo in Kerkrade kost parkeren bijvoorbeeld 8,50 euro voor daggasten en 6 euro voor abonnees, Artis vraagt 17,50 euro per dag, of 15 euro voor abonnementhouders.