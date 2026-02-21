Deze amateurblazers gaan concerten geven in stad van 24,9 miljoen inwoners

Geen bescheiden zaaltjes of theaters van lokale bodem, maar een heus concerttournee door een van de grootste steden ter wereld. Twaalf Brabantse koperblazers vertrekken eind oktober naar het Chinese Shanghai. "Dat is natuurlijk wel andere koek dan dat we gewend zijn."

"We hebben afzonderlijk van elkaar concerten gegeven, maar nog niet gezamenlijk en zeker niet in zo’n grote bezetting als straks in China", zegt Pim Halkes, trompettist van het collectief tegen Studio040 . "Dat is natuurlijk wel andere koek dan dat we gewend zijn."

De muzikanten uit de regio Eindhoven bundelen hun krachten onder de naam Dutch Golden Brass. De meesten kennen elkaar via Philharmonie Brainport (voorheen de Philips Harmonie) en zijn samengesteld vanuit twee ensembles uit de regio: het trombonecollectief Bonefusion en het koperkwintet Amici del Vento.

In de Chinese metropool, met haar 24,9 miljoen inwoners vele malen groter dan heel Noord-Brabant, wacht eind oktober een volle agenda. Zes à zeven dagen lang speelt het gezelschap dagelijks concerten, soms zelfs twee op een dag. Optredens in grote concertzalen worden afgewisseld met concerten op scholen.

Gaat hij erheen als muzikant of als toerist? Halkes hoeft niet lang na te denken. "Zeker als muzikant", zegt hij resoluut. "Natuurlijk gaan we ook wat sightseeing doen, maar de muziek staat voorop."

Hoe komen Brabanders in China terecht?

Dat een regionaal amateurorkest straks in Shanghai op het podium staat, is te danken aan een persoonlijke connectie. Organisator David Shen woont afwisselend in Nederland en China en speelde eerder bij Philharmonie Brainport. Via een vriendschap met een van de trombonisten van het gezelschap ontstond het idee om de Brabantsemuzikanten naar China te halen.

Shen organiseert vaker concertreizen naar Shanghai, meestal met grote gezelschappen. "Normaal zijn het grote groepen, maar wij niet. Dat is natuurlijk heel bijzonder", vertelt Halkes. "Hij regelt alles daar, wij hoeven ons alleen maar te focussen op de muziek."