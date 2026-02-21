Deurne zamelt massaal winterkleding in voor Oekraïne: 'Boven verwachting'
Vrijwilligers sjouwen vuilniszakken vol warme kleding naar binnen en pakken dozen zorgvuldig in bij De Ossenbeemd in Deurne. Allemaal bestemd voor Oekraïense ziekenhuizen. Wat begon als een kleine oproep voor winterkleding en medische spullen, groeide in enkele dagen uit tot een indrukwekkende inzamelingsactie van naar schatting 400 tot 500 dozen. “Dat is echt boven verwachting,” zegt penningmeester Gerard Storms.
Vrijwilliger Helene Lammers helpt dozen in te pakken met alles wat Oekraïense ziekenhuizen en mensen in de kou kunnen gebruiken: mannenkleding, warme jassen, dikke truien, sokken, dekens, slaapzakken, medicijnen, krukken en rolstoelen. “Het is echt heel veel, overweldigend veel”, zegt ze zaterdag.
De inzamelactie richt zich vooral op gewonde soldaten en mensen die in Oekraïne de winter door moeten komen in extreme kou, vaak zonder stroom of gas. “We wilden vooral herenkleding en medische artikelen inzamelen, maar alles wat mensen brachten, wordt zorgvuldig gesorteerd zodat het op de juiste plek terechtkomt”, legt Storms uit.
Oekraïense vrijwilligers onmisbaar
Een groot deel van het succes is te danken aan Oekraïense vrijwilligers, die helpen met het labelen van de dozen. Eén van hen is Lily, die al twee dagen meehelpt. Ze schrijft in het Oekraïens op de dozen wat erin zit. “Working clothes”, zegt ze terwijl ze een doos dichtplakt. “It’s very important.” Zo weet iedereen in Oekraïne precies wat ze krijgen.
Ook Natalya Janssen, afkomstig uit Oekraïne en werkzaam via de LEV-groep, ziet hoe hard de hulp nodig is. “In sommige regio’s zitten mensen weken zonder stroom of gas. Ze slapen in kelders of schuilplaatsen. Het is donker en koud. Dan is dit echt nodig om de winter door te komen”, vertelt ze.
Donateurs stromen binnen
Met volle zakken kleding lopen Deurnenaren De Ossenbeemd binnen. Een meisje vertelt dat het idee van haar grootmoeder kwam: “We hebben op zolder gekeken wat er nog lag. Volgens mij hebben ze het hard nodig en wij niet.”
Een andere vrouw sjouwt warme jassen, truien en sokken naar binnen. “Het lag er al een tijdje, maar nu komt het goed terecht”, zegt ze. "Als je ziet wat er allemaal vernield is en hoe koud het is in Oekraïne, dan vind ik het fijn dat het op de juiste plek terechtkomt.”
Ook Theo Spaaij en zijn vrouw kwamen langs met handdoeken en slaapzakken. “We hebben samen eventjes opgeruimd thuis en gekeken wat bruikbaar is voor hun”, vertelt hij.
Transport naar Oekraïne
De ingezamelde spullen worden tijdelijk opgeslagen op de gemeentewerf, waar vrijwilligers alles klaarzetten voor vertrek.
Zo rijdt Tjeu Vinken af en aan om de dozen en andere hulpgoederen te vervoeren en het afval van niet-bruikbare spullen weg te brengen. “Er is al een volle vrachtwagen vertrokken, en nog zeker een halve staat klaar”, vertelt hij. “Dus het komt goed."
Saamhorigheid in Deurne
Naast de Ossenbeemd-vrijwilligers kwamen ook inwoners spontaan helpen, geïnspireerd door oproepen in de media. “Het is hartverwarmend om te zien hoeveel mensen zich verbonden voelen met Oekraïne”, zegt Storms.
De inzamelingsactie bij De Ossenbeemd duurde zaterdagmiddag tot twaalf uur, waarna de organisatie dankbaar terugkijkt op een succesvolle week vol inzet en betrokkenheid.