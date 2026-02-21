Deurne zamelt massaal winterkleding in voor Oekraïne: 'Boven verwachting'

Vrijwilligers sjouwen vuilniszakken vol warme kleding naar binnen en pakken dozen zorgvuldig in bij De Ossenbeemd in Deurne. Allemaal bestemd voor Oekraïense ziekenhuizen. Wat begon als een kleine oproep voor winterkleding en medische spullen, groeide in enkele dagen uit tot een indrukwekkende inzamelingsactie van naar schatting 400 tot 500 dozen. “Dat is echt boven verwachting,” zegt penningmeester Gerard Storms.

Vrijwilliger Helene Lammers helpt dozen in te pakken met alles wat Oekraïense ziekenhuizen en mensen in de kou kunnen gebruiken: mannenkleding, warme jassen, dikke truien, sokken, dekens, slaapzakken, medicijnen, krukken en rolstoelen. “Het is echt heel veel, overweldigend veel”, zegt ze zaterdag.

De inzamelactie richt zich vooral op gewonde soldaten en mensen die in Oekraïne de winter door moeten komen in extreme kou, vaak zonder stroom of gas. “We wilden vooral herenkleding en medische artikelen inzamelen, maar alles wat mensen brachten, wordt zorgvuldig gesorteerd zodat het op de juiste plek terechtkomt”, legt Storms uit.

Oekraïense vrijwilligers onmisbaar

Een groot deel van het succes is te danken aan Oekraïense vrijwilligers, die helpen met het labelen van de dozen. Eén van hen is Lily, die al twee dagen meehelpt. Ze schrijft in het Oekraïens op de dozen wat erin zit. “Working clothes”, zegt ze terwijl ze een doos dichtplakt. “It’s very important.” Zo weet iedereen in Oekraïne precies wat ze krijgen.

Ook Natalya Janssen, afkomstig uit Oekraïne en werkzaam via de LEV-groep, ziet hoe hard de hulp nodig is. “In sommige regio’s zitten mensen weken zonder stroom of gas. Ze slapen in kelders of schuilplaatsen. Het is donker en koud. Dan is dit echt nodig om de winter door te komen”, vertelt ze.