Abonnementhouders Efteling zijn teleurgesteld om nieuw parkeerbeleid

Het einde van het onbeperkt parkeren met een abonnement bij de Efteling lijkt nabij. Het pretpark in Kaatsheuvel overweegt om het parkeerabonnement aan te passen en daar zijn abonnementhouders niet blij mee. "Als ze dat doen dan zeg ik mijn abonnement op", zegt Anouk uit Bavel.

En dat begrijpt Jeremy uit Den Bosch wel: "Dan is het voor ons klaar. We betalen al genoeg en dan ook nog het parkeren? Veel klantjes gaan lopen ben ik bang!"

"Als je een abonnement neemt en dan ook nog bij elk bezoek parkeerkosten moet betalen dan wordt het niet meer interessant. Als je nu zes keer per week gaat kost je dat nog een aardige duit per maand aan extra kosten. Dan houdt het helaas op voor velen ben ik bang, ook voor ons", zegt Ralf.

De reacties zijn niet mals en gaan alle kanten op. Abonnementhouders zijn boos en teleurgesteld in de Efteling en uiten op Facebook hun ongenoegen.

Ook Michelle is niet blij en laat weten haar abonnementen op te gaan zeggen als de Efteling de plannen door zet. "Nou, dan ben ik wel klaar met m’n abonnement. Ik moet al bijna 1000 euro neerleggen voor drie abonnementen."

Wat is er precies aan de hand?

Op dit moment betalen abonnementhouders 5 euro per maand of 55 euro per jaar voor onbeperkt toegang tot het parkeerterrein van het pretpark in Kaatsheuvel. Maar de Efteling denkt eraan om dit aan te passen. Volgens Looopings liggen er verschillende opties op tafel. Van korting op een regulier parkeerticket (15 euro per dag) tot sparen met duurzaamheidspunten.

Dure koffie

Daisy laat er geen gras over groeien en uit haar mening. "Pardon, eerst meer betalen voor minder dagen en nu dit. Wtf zijn hun aan het doen? Leuk voor de mensen met abonnementen die dicht bij wonen, maar wij gaan elke week en rijden 40 min. Het is voor mijn zoon een ontspanningsmomentje. In de Efteling kan hij alle energie kwijt die hij heel de week moet opkroppen met zijn extreme ADHD. Efteling waar zijn jullie mee bezig? Ik heb al 10 jaar een abonnement met parkeerabonnement erbij. Dat gaan jullie mij echt niet afnemen."

Eftelingliefhebber Joey vindt het vooral jammer dat het pretpark zijn trouwe abonnees in de steek laat en niet overweegt om te stoppen met spaaracties zoals bij de Albert Heijn. "Die duffe spaaractie levert wat mij inziens alleen maar ellende van mensen in het park op die zich niet kunnen gedragen, om nog maar te zwijgen over de schoolreisjes."

Een andere bezoeker vindt het jammer. "Ik ga soms meerdere keren per week even wandelen en koffie drinken met mijn jonge kindje. Als ik daar 15 euro per keer voor moet betalen, ga ik dat ergens anders doen. Jammer voor ons, maar ook voor de Efteling, want ik drink graag dure koffie."

Of en wanneer de Efteling de veranderingen door gaat voeren is onbekend.

