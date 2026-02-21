Navigatie overslaan
Fietser ernstig gewond na aanrijding met auto in Sint Willebrord

Vandaag om 16:52 • Aangepast vandaag om 18:00

Een fietser is zaterdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een botsing met een auto in Sint Willebrord. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Rozenstraat en Vijverstraat. Een traumahelikopter kwam ter plaatse om medische hulp te verlenen. 

Het slachtoffer is in de ambulance behandeld en daarna met spoed en onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Ook een arts van de traumahelikopter reed mee.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.

Foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink
