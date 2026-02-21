Jayden verbreekt 14 jaar oud wereldrecord met dik een meter

De 18-jarige Jayden uit Roosendaal heeft zaterdag een 14 jaar oud wereldrecord verbroken. Onder het toezicht van speciale getuigen, vrienden en familie sprong hij een dikke meter verder dan het voormalige wereldrecord Barani. “Ik dacht dat ik vijf meter zou springen, maar dat bleek uiteindelijk 72 cm meer.”

Na een lange aanloop springt Jayden de lucht in en maakt hij een vooruit salto met een halve draai. Van een afstandje ziet het er gevaarlijk uit. Vooral ook omdat het gepaard gaat met een flinke snelheid. Toch slaagt de 18-jarige erin om te landen. Direct gaan getuigen en speciale controleurs naar de plek waar Jayden als eerste terecht kwam. "5 meter en 72 centimeter", klinkt er zachtjes. Op het gezicht van Jayden verschijnt een grote glimlach. “Ik dacht dat ik vijf meter zou springen, maar dat bleek uiteindelijk 72 cm meer", zegt hij naderhand. Dik nieuw record

Het doel was zaterdag om minstens een halve meter verder te springen dan het 14 jaar oude wereldrecord dat op 4.57 meter staat. Dat Jayden het met meer dan een meter zou verbreken had hij niet verwacht. Voordat hij de aanvraag bij Guinness World Records deed sprong hij nog 4.60 meter, net meer dan het oude record. "Toen ik voor het eerst zover had gesprongen heb ik meteen een aanvraag gedaan, maar doordat ik lang moest wachten op goedkeuring ben ik nog beter geworden."