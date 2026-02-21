Jayden verbreekt 14 jaar oud wereldrecord met dik een meter
De 18-jarige Jayden uit Roosendaal heeft zaterdag een 14 jaar oud wereldrecord verbroken. Onder het toezicht van speciale getuigen, vrienden en familie sprong hij een dikke meter verder dan het voormalige wereldrecord Barani. “Ik dacht dat ik vijf meter zou springen, maar dat bleek uiteindelijk 72 cm meer.”
Na een lange aanloop springt Jayden de lucht in en maakt hij een vooruit salto met een halve draai. Van een afstandje ziet het er gevaarlijk uit. Vooral ook omdat het gepaard gaat met een flinke snelheid. Toch slaagt de 18-jarige erin om te landen.
Direct gaan getuigen en speciale controleurs naar de plek waar Jayden als eerste terecht kwam. "5 meter en 72 centimeter", klinkt er zachtjes. Op het gezicht van Jayden verschijnt een grote glimlach. “Ik dacht dat ik vijf meter zou springen, maar dat bleek uiteindelijk 72 cm meer", zegt hij naderhand.
Dik nieuw record
Het doel was zaterdag om minstens een halve meter verder te springen dan het 14 jaar oude wereldrecord dat op 4.57 meter staat. Dat Jayden het met meer dan een meter zou verbreken had hij niet verwacht. Voordat hij de aanvraag bij Guinness World Records deed sprong hij nog 4.60 meter, net meer dan het oude record. "Toen ik voor het eerst zover had gesprongen heb ik meteen een aanvraag gedaan, maar doordat ik lang moest wachten op goedkeuring ben ik nog beter geworden."
Wat komt er bij een recordpoging kijken?
Een wereldrecord kan niet zomaar worden verbroken. Zo moest Jayden voor zijn poging bijvoorbeeld ook een meetlint van het merk Stanley aanschaffen, en dat was geen goedkoop meetlint. Het geintje kostte maar liefst 45 euro. "Het is een speciaal goedgekeurd meetlint", vertelt Jayden.
Maar eerst moest hij een aanvraag indienen bij het Guinness World Records om überhaupt een poging te mogen doen. "Daarna begint het wachten", legt Jayden uit. Voor hem duurde het uiteindelijk bijna 24 weken voordat hij te horen kreeg dat hij een poging mocht gaan doen om het record te verbreken.
Ook regelde hij speciale getuigen die zaterdag aanwezig zouden zijn. “Dat zijn professionele getuigen en onafhankelijk mensen. Ook heb ik een zaal moeten huren en speciale meetapparatuur moeten regelen. Het gaat echt van de kleine tot grote dingetjes.”
Wachten op goedkeuring
Hoewel Jayden zaterdag dik over het wereldrecord heen sprong blijft het wel nog even spannend of zijn record officieel goedgekeurd gaat worden. Bijna 30 procent van de pogingen wordt namelijk afgekeurd door Guinness omdat niet de juiste procedures zijn gevolgd. En dat zijn geen goedkope pogingen, zo kostte die versnelde poging van Jayden 525 euro.
Zaterdagavond gaat hij in ieder geval lekker eten en vieren dat hij zover heeft gesproken. En daarna? “Zo snel mogelijk de video’s opsturen om het echt officieel te maken.” Vijf dagen later krijgt hij te horen of alles goed is gekeurd. Als dat zo is komt hij trouwens niet in het officiële boek te staan. Slechts een heel klein gedeelte van de records haalt dat. “Maar ik kom wel op de website te staan en ik kan een mooie poster krijgen.”