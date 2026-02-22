Daniel zocht een leuke sport en richtte Dodgeball Eindhoven op

Iedereen heeft tijdens de gymles op de basisschool weleens een potje trefbal gedaan. In Eindhoven spelen ze de competitieve vorm: dodgeball. Voor oprichter Daniel Bernaards - de Boer uit Eindhoven is het zijn ideale manier van bewegen. “Voor de sportschool moest je mij echt overtuigen om van de bank te komen. Bij dodgeball is het geen moment saai.”

Fitness was niet zijn ding en om in beweging te blijven ging hij regelmatig wandelen. “Maar dat was meer naar de supermarkt lopen voor goedkope aanbiedingen. Begin 2024 had ik daar genoeg van en kwam bij mij het idee om te gaan trefballen. Dat vond ik op de basisschool en later op de middelbare school zo’n tof spel. Het probleem was dat het voor volwassenen in deze regio nog niet gespeeld werd.”

Na overleg met zijn vrouw besloot Bernaards – de Boer een eigen vereniging op te richten. “Dat ging nog best wel soepel, maar toen kwamen we op het punt om aan leden te komen. Online deed ik een oproepje en tot mijn verbazing kwamen er veel reacties binnen. We zijn bij de nationale bond speciale ballen gaan kopen en in april 2024 was Dodgeball Eindhoven een feit.”

Wat is dodgeball? Twee teams van ieder zes personen staan tegenover elkaar. In totaal zijn er vijf ballen in het spel. Als je de bal op je lichaam krijgt, ben je af. Met de bal mag je een worp blokken. Als je een bal vangt, is de werper af en mag er van jouw team iemand terug in het veld komen. Wie in drie minuten de meeste mensen in het veld heeft staan, heeft een game gewonnen. Een wedstrijd kent meerdere games.

Voor dodgeball ligt de drempel laag, zegt Bernaards – de Boer. “Als je graag een bal wil gooien en houdt van een teamspel, dan ben je welkom. Op recreatief gebied, maar ook competitief. Het eerste jaar in de competitie waren we in eerste instantie bang om afgeslacht te worden, maar dit seizoen maken we in de tweede divisie kans om eerste te worden. Het is niet onze ambitie om het beste team van Nederland te worden, maar vooral om mensen van allerlei leeftijden bij elkaar te brengen.” Dit weekend houdt de Eindhovense vereniging een internationaal toernooi in Sporthal Frits Philips. Daarmee hoopt de club onder andere meer aandacht te vragen voor de sport, zodat er meer belangstelling komt van potentiële leden. “We merken dat er in Eindhoven zeker vraag naar is, hopelijk is dat in andere delen van Nederland ook zo. Wel zoeken we meer dames. Maar in welke sport is dat niet zo?”