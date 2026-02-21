Peter Bosz niet te spreken over hoe PSV de eerste helft speelde

Peter Bosz baalt van de eerste helft van PSV tegen sc Heerenveen. Ondanks dat er met 3-1 werd gewonnen is hij niet blij met de prestaties in de eerste helft: "Het lag aan de instelling, verschrikkelijk man." Myron Boadu is blij met zijn goal, maar moest het wel goedmaken met zijn vriendin na een grapje over de aanwezige Jutta Leerdam.

De coach was wel te spreken over de tweede helft: "Als ik de eerste helft heb gezien ben ik nu opgelucht, als ik de tweede helft zie blij. Opgelucht omdat je niet vaak zo'n slechte eerste helft kan omdraaien na de rust." Na de rust bracht Bosz verdediger Armando Obispo in, zodat Jerdy Schouten naar het middenveld kon: "Dat had ermee te maken dat je ze korter op de flikker moest zitten, waardoor ze niet meer konden counteren." Waar PSV dit seizoen door blessures kampte met een 'spitsenprobleem', lijkt dat voorbij.

"Het lag aan de instelling, het was slap in de eerste helft. Verschrikkelijk man!" Dat was de eerste conclusie die Peter Bosz trok na de wedstrijd van PSV. "Petje af voor de supporters, want zelfs in de eerste helft bleven ze nog met momenten achter de ploeg staan. Soms ook niet, maar dat begrijp ik ook heel goed."

Myron Boadu startte voor het eerst in de basis en scoorde meteen en ook Ricardo Pepi scoorde bij zijn rentree. "Ik wist niet echt wat ik van Pepi kon verwachten. Hij trainde deze week voor het eerste met zijn arm ingepakt. En dan zie ik dat de spelers hem op de training wat ontzien, maar in een wedstrijd is dat anders. Maar het feit dat hij meteen weer scoort: fenomeen", zegt Bosz.

Ook Boadu is blij dat hij eindelijk mocht starten: "Een spits leeft voor goals, daarom sta je op het veld. Als je ziet hoeveel kansen je als spits krijgt bij PSV, baal ik dat ik veel wedstrijden heb gemist door blessures."

Ondanks dat allebei de spitsen nu weer fit zijn, is de onderlinge relatie goed. "Pepi en ik gunnen het elkaar, we hopen voor elkaar dat we scoren. We hebben ook veel steun aan elkaar gehad in de tijd dat we allebei geblesseerd waren", vertelt Boadu.

Welke relatie hopelijk ook nog goed is na vanavond, is die van de 25-jarige spits en zijn vriendin. Na de wedstrijd werd hij gevraagd wat hij vond van de aanwezigheid van Jutta Leerdam in het stadion: "Was ze met of zonder vriend?" Waarna hij het grapje snel corrigeerde: "Nee hoor, ik heb een hele mooie vriendin."