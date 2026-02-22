Navigatie overslaan

A59 dicht na ernstig ongeluk, gebeurde vlak na melding spookrijder

Vandaag om 05:24 • Aangepast vandaag om 07:26
Het ongeluk op de A59 gebeurde aan het begin van de zaterdagnacht (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
Bij een ernstig ongeluk op de A59 van Den Bosch richting knooppunt Zonzeel zijn zaterdagnacht meerdere mensen gewond geraakt. Bij het ongeluk, vlakbij Waalwijk, waren twee voertuigen betrokken. 

Redactie

Het ging mis rond kwart over een 's nachts, vlak na een melding over een spookrijder op de snelweg. 

 Hulpdiensten kwamen massaal naar de N59 om hulp te verlenen en de situatie veilig te stellen. Een zwaargewonde werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

Vanwege het ongeluk en de daaropvolgende bergingswerkzaamheden werd de A59 bij knooppunt Empel afgesloten. Er is een omleiding ingesteld. Verkeer richting Breda en Antwerpen krijgt het advies via Eindhoven en Tilburg te rijden over de A2, A65 en de A58.

  • Brokstukken lagen na het ernstige ongeluk op de A59 verspreid over de weg (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
  • Vanwege de ernst van de situatie op de A59 werden meerdere hulpverleners opgeroepen (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
  • De A59 werd vanwege de ernstige botsing afgesloten (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).

