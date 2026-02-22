Advertentie
Auto verwoest bij botsing op boom in Erp
Vandaag om 05:38 • Aangepast vandaag om 13:24
Een Audi botste zaterdagavond frontaal op een boom aan de Morschehoef in Erp. Dit gebeurde net na de kruising met het Oudveld, richting de bebouwde kom van het dorp.
De schade die de auto hierbij opliep, was groot: de complete voorkant raakte verwoest. Op de weg lagen diverse brokstukken.
Een betrokkene is nagekeken door ambulancepersoneel en daarna naar een ziekenhuis gebracht. Een agent ging mee in de ambulance. Het voertuig is geborgen door een bergingsbedrijf.
