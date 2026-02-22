Navigatie overslaan

Loslopende hond op N605: eigenaar meldt zich

Vandaag om 06:20 • Aangepast vandaag om 13:11
Foto: Instagram politie Maashorst.
Agenten van de politie Maashorst in Uden vonden zaterdagnacht op de N605 een loslopende hond.  

De agenten gingen op zoek naar de eigenaar van het dier en vroegen diegene, of mensen die hem of haar kennen, contact op te nemen. De hond bleek namelijk wel een chip te hebben, maar deze is niet geregistreerd. 

Omdat de eigenaar zich voor acht uur zondagochtend nog niet had gemeld, werd het dier opgehaald door medewerkers van de dierenambulance. In de loop van de ochtend meldde de eigenaar zich alsnog.  

