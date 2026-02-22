Navigatie overslaan

Helmonder (26) steekt Eindhovenaar (21) op terras met glas in nek

Vandaag om 09:26 • Aangepast vandaag om 09:55
Archieffoto: Karin Kamp.
Archieffoto: Karin Kamp.

Een 21-jarige man uit Eindhoven is in de nacht van zaterdag op zondag op een terras in Eindhoven in zijn nek gestoken door een Helmonder (26). De verdachte is aangehouden en zit nog vast. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht en daar behandeld aan zijn verwondingen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De 21-jarige man uit Eindhoven was iets na middernacht op een terras van een horecazaak aan het Stationsplein toen het mis ging. Hij werd waarschijnlijk door de later aangehouden verdachte met glas gestoken in zijn nek, tijdens een opstootje tussen enkele mensen. 

Op aanwijzing van getuigen kon de dader worden opgepakt. Het gaat om een 26-jarige man uit Helmond. Het slachtoffer werd met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd en daar behandeld. Hij deed aangifte.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.
Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.