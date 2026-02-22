Helmonder (26) steekt Eindhovenaar (21) op terras met glas in nek

Een 21-jarige man uit Eindhoven is in de nacht van zaterdag op zondag op een terras in Eindhoven in zijn nek gestoken door een Helmonder (26). De verdachte is aangehouden en zit nog vast. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht en daar behandeld aan zijn verwondingen.

De 21-jarige man uit Eindhoven was iets na middernacht op een terras van een horecazaak aan het Stationsplein toen het mis ging. Hij werd waarschijnlijk door de later aangehouden verdachte met glas gestoken in zijn nek, tijdens een opstootje tussen enkele mensen.

Op aanwijzing van getuigen kon de dader worden opgepakt. Het gaat om een 26-jarige man uit Helmond. Het slachtoffer werd met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd en daar behandeld. Hij deed aangifte.