Mes, bijl en pepperspray gevonden in auto: 'Voor zelfverdediging'

Een automobilist is zaterdagnacht aangehouden in parkeergarage P1 bij Eindhoven Airport. Marechaussees zagen tijdens hun controleronde in het middenconsole van een daar geparkeerde auto een busje pepperspray liggen.

Niet veel later kwam een man aanlopen die aangaf de eigenaar van de auto te zijn. Hij verklaarde ook dat de pepperspray van hem was. Daarnaast gaf hij aan dat er nog een mes in de auto lag.