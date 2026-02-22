Advertentie
Mes, bijl en pepperspray gevonden in auto: 'Voor zelfverdediging'
Vandaag om 11:25
Een automobilist is zaterdagnacht aangehouden in parkeergarage P1 bij Eindhoven Airport. Marechaussees zagen tijdens hun controleronde in het middenconsole van een daar geparkeerde auto een busje pepperspray liggen.
Niet veel later kwam een man aanlopen die aangaf de eigenaar van de auto te zijn. Hij verklaarde ook dat de pepperspray van hem was. Daarnaast gaf hij aan dat er nog een mes in de auto lag.
Toen de marechaussees de auto doorzochten, vonden ze ook nog een handbijl. Volgens de man waren deze voorwerpen bedoeld voor zelfbescherming.
Hij is aangehouden voor overtreding van de Wet wapens en munitie.
Advertentie
Advertentie