Vrouw meerdere keren gestoken in Boxtel, andere vrouw (62) aangehouden

Vandaag om 12:08 • Aangepast vandaag om 15:57

Een vrouw uit Boxtel is zondagochtend meerdere keren gestoken door een andere vrouw. Dit gebeurde in haar huis aan de Annastraat. Het slachtoffer raakte zwaargewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter kwam ook ter plaatse.

Redactie

Wat de aanleiding was en wat er mogelijk aan de steekpartij vooraf is gegaan, is nog niet bekend, zegt de politie. Duidelijk is wel dat het slachtoffer de verdachte (een vrouw van 62 jaar) kent.

De verdachte, ook uit Boxtel, stak de bewoonster met een mes nadat die de deur had geopend. Een man die ook in de woning aanwezig was, bleef ongedeerd.

Agenten troffen het vermoedelijk gebruikte mes aan en namen het in beslag. De verdachte zit vast. Het onderzoek gaat door, waarbij onder andere forensisch rechercheurs worden ingezet.

Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
