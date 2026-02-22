Rob Kemps vond job als host TeamNL Huis in Milaan 'feest en eer'

Rob Kemps blikt terug op het feest dat hij de Winterspelen noemt. Op Instagram deelt de artiest, die als host van het TeamNL Huis in Milaan de Nederlandse medaillewinnaars ontving, een reeks foto's.

"Milano 2026. Wat een feest en wat een eer dat ik host mocht zijn in het TeamNL Huis", schrijft Kemps bij de beelden. "Zoveel dank aan alle sporters die elke avond onvergetelijk hebben gemaakt!" Ook bedankt de Snollebollekes-frontman alle vrijwilligers en fans die het mede mogelijk hebben gemaakt. "Moe, maar voldaan... groeten uit Milaan", besluit Kemps.

Op een van de foto's poseert Kemps met schaatser Kjeld Nuis, die brons won op de 1500 meter. Ook deelt de host van het TeamNL Huis foto's waarop hij lachend en springend op het podium staat met andere medaillewinnaars als Femke Kok, Jutta Leerdam en Jens van 't Wout.