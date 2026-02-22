Cafetaria Tolberg sluit na bijna 16 jaar de deuren: ‘Het is goed geweest’

Na bijna zestien jaar een vast onderdeel te zijn van de Tolberg in Roosendaal gaat cafetaria Tolberg 27 februari de deuren te sluiten. Eigenaren Jimmy en Xiuhui geven aan toe te zijn een nieuwe rustigere uitdaging.

“Het was eigenlijk een klein frituurhok”, legt Xiuhui uit over de tijd dat ze met de zaak begonnen. Volgens haar was dat juist fijn want dat zorgde ervoor dat ze rustig konden beginnen met het hun eerste zaak. “Na een paar jaar werd het tijd om te verbouwen, toen hebben we gelijk een stuk aangebouwd. Zo werd het geleidelijk aan een stuk drukker in de zaak.”

Samen met haar broer Jimmy nam Xiuhui de zaak over van haar ouders. “Mijn ouders zaten al een tijdje in de horeca toen we hoorden dat dit te koop kwam”, vertelt Xiuhui tegen ZuidWest TV . Het was een grote stap voor haar ouders om de zaak te beginnen. “We waren voordat we de zaak kochten nog nooit in Roosendaal geweest”, zegt ze goedlachs.

Tijd voor een nieuwe stap

Alhoewel elke ondernemer blij wordt van een drukke zaak, is het voor Xiuhui en Jimmy ook wel goed geweest nu. “We willen rustiger aan gaan doen en dat gaat niet met een zaak. Ook hebben we net als de meeste horecazaken last van een personeelstekort, wat natuurlijk niet helpt met de werkdruk”, vertelt Xiuhui. En daarom besloten ze de zaak te koop te zetten.

Het proces ging wel een stuk sneller dan verwacht. “We weten pas twee weken dat 1 maart de nieuwe eigenaren al intrekken.” Gelukkig hebben ze weinig moeite met alles regelen voor de overname. “Het is net zoals verhuizen. Gewoon lijstjes maken en niks proberen te vergeten, zoals het uitschrijven bij de KVK en alle klantenabonnementen afzeggen.”

Mooie reacties

De klanten zijn ook het gene wat Xiuhui het meeste gaan missen. “Je bouwt natuurlijk een band met ze op en de korte gesprekken over hoe bijvoorbeeld hun dag is gegaan ga ik echt missen. We zijn ook helemaal overdonderd met hoe lief iedereen reageert op het nieuws, dat zoveel mensen ons gaan missen had ik echt niet verwacht.”

Xiuhui gaat wel genieten van de weekenden die ze nu vrij heeft. “We moesten er natuurlijk altijd staan voor de klanten, maar in de weekenden gebeurt wel meestal al het leuks. Dat hakt wel echt in op je privéleven en nu hoop ik een veel betere balans te kunnen hebben tussen werk en privé.”

Wat Xiuhui hierna gaat doen weet ze nog niet zo goed, daar wil ze nu rustig alle tijd voor nemen om daar over na te denken. Eind maart opent de nieuwe eigenaar zijn eigen Big Bread zaak met een aanbod van luxe frituur en broodjes.